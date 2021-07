Wroclavia połączyła zrównoważony rozwój i charytatywny cel. Oto efekty

Dzięki akcji zorganizowanej wraz z inicjatywą Ubrania do Oddania zebrana odzież ponownie trafi do obiegu, a Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci otrzyma 8 tys. zł.

Akcja miała również aspekt charytatywny. Organizatorzy zbiórki zadeklarowali, iż za każdy kilogram zebranej odzieży, wpłacą 2 zł na rzecz Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla dzieci. W efekcie do hospicjum trafi łącznie 8 000 zł – z czego 4000 zł przekaże Wroclavia, a kolejne 4 000 zł Ubrania do Oddania. Hospicjum planuje przeznaczyć darowiznę na dofinansowanie budowy Domu Opieki Wyręczającej we Wrocławiu, który będzie miejscem oferującym czasową opiekę wytchnieniową dla dzieci terminalnie, przewlekle oraz nieuleczalnie chorych. Będzie to jedyny tego rodzaju ośrodek w całej zachodniej części kraju.

- Dziękujemy wrocławianom, że w ciągu niecałego miesiąca przynieśli do nas aż 4 tony ubrań, jak zawsze wykazując się zaangażowaniem i odpowiedzialnym podejściem do kwestii środowiskowych. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tak doskonałych efektów zbiorki. Zachęca nas to do organizowania w przyszłości kolejnych akcji w duchu less waste połączonych z aspektem charytatywnym – mówi Anna Kula, rzecznik prasowy Wroclavii.

Recykling modowy

Partner akcji, Ubrania do Oddania to inicjatywa, która dzięki systemowi pozyskiwania ubrań ratuje niepotrzebne ubrania przed wysypiskami i spalarniami śmieci. Separując wyroby tekstylne od pozostałych odpadów, daje im drugie życie.

Jak podaje UDO po dokładnym liczeniu, podczas akcji we Wroclavii zebrano 4 tony ubrań i pozostałych elementów garderoby: butów, torebek i biżuterii. Wszystkie zebrane tekstylia trafiły już do magazynu organizacji, gdzie zostaną teraz posortowane na ponad 50 kategorii, zarówno pod kątem asortymentu, jak i stopnia zużycia. Tak przygotowane tekstylia będą następnie przekazane do sprzedaży i wprowadzone do obiegu zgodnie z założeniami gospodarki cyrkularnej. Ubrania do Oddania stosują autorską metodę sortownia clear sorting. Współpracują przy tym ze sklepami z używaną odzieżą na terenie kraju. Dzięki uzyskanemu w czerwcu dofinansowaniu w kwocie 1,5 mln Ubrania do Oddania pracują również nad uruchomieniem własnej sieci cyrkularnych second-handów oraz rozwinięciem współpracy z markami odzieżowymi.