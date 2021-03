Wroclavia wspiera gastronomię

Centrum handlowe Wroclavia wspiera swoich restauratorów. Już od 8 marca, klienci, którzy zrobią zakupy za minimum 150 zł, otrzymają vouchery do wybranej przez siebie kawiarni lub restauracji Wroclavii. Będzie można wykorzystać je m.in. w jedynym w mieście Izumi Sushi czy Coco Chang lub w znanych i lubianych kawiarniach jak A. Blikle, Costa Coffee czy Green Cafe Nero.

Akcja „Zrób zakupy i #WspierajGastro” rozpocznie się 8 marca. Zasady są bardzo proste: każdy, kto zrobi zakupy we Wroclavii na kwotę co najmniej 150 zł, otrzyma voucher o wartości 20 zł do wykorzystania w strefie Grand Kitchen.

Jak się przyłączyć do #WspierajGastro”?

Vouchery będą dostępne na stoisku promocyjnym zlokalizowanym w pobliżu fontanny. Wystarczy okazać paragon na wspomnianą kwotę lub maksymalnie trzy paragony, które łącznie będą dawały tę sumę. Przy odbiorze należy wskazać restaurację lub kawiarnię, z oferty której chcemy w ten sposób skorzystać. Zamówienia z wykorzystaniem voucherów realizowane będą wyłącznie na wynos

w godzinach otwarcia Wroclavii (9.00-21.00).

Bogactwo smaków

A wybór jest duży i bardzo smaczny, ponieważ do programu przystąpiło niemal 20 najemców centrum, czyli kawiarni i restauracji serwujących dania z całego świata. Wśród nich są popularne, lokalne marki gastronomiczne, jak Pasibus, Doner Express, Express Oriental, Etno Cafe i Polish Lody, a także jedyne w mieście Izumi Sushi oraz tajskie Coco Chang. Miłośnicy zdrowych i lekkich posiłków mogą skorzystać z oferty Salad Story, a zwolenników tradycyjnej polskiej kuchni z pewnością ucieszy menu kuchni Lepione. Dla kawiarnianych smakoszy atrakcją mogą okazać się vouchery do kawiarni

A. Blikle, Cafe Vincent, Costa Coffee, So Coffee, Grycan czy Green Cafe Nero. W ramach akcji, klienci Wroclavii, będą mogli również skorzystać z oferty Bubble Tea, czyli niepowtarzalnych napojów prosto z Tajwanu oraz zamówić zdrowe, świeże soki z Frankie’s czy Summer Taste.

Korzyści z Cashback

Akcja „Zrób zakupy i #WspierajGastro” zaplanowana jest do 20 marca. Aby wziąć w niej udział i otrzymać voucher, należy być użytkownikiem programu Cashback Wroclavia. To unikatowy program, który daje możliwość zwrotu części pieniędzy wydanych na zakupy we wszystkich sklepach Wroclavii, nawet 150 zł rocznie. Wystarczy zarejestrować się w aplikacji mobilnej lub na stronie Wroclavii,

a następnie rejestrować zakupy i automatycznie zbierać punkty.