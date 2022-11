Do 11 grudnia można przynieść do centrum używane ale niezniszczone buty. Specjalne pojemniki na dary stoją się na poziomie 0, obok głównego wejścia „Dąb”.

Potrzebne jest obuwie zimowe i sportowe, damskie i męskie.

Ważne, aby obuwie było niezniszczone:

Zebrane buty odnowi warsztat renowacji obuwia Pucybuty.

Firma zajmuje się renowacją obuwia i zarazem jest partnerem całej akcji.

Wroclavia sfinansuje pracę wykonaną przez profesjonalistów:

Tak przygotowane buty zostaną przekazane na rzecz Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta.

Podopieczni to osoby dotknięte problemem bezdomności.

Stowarzyszenie pomaga im wychodzić z kryzysu.

Zima to szczególnie trudny okres. Każda pomoc w tym czasie jest niezwykle ważna. Zachęcamy do wzięcia udziału w zbiórce i wsparcia potrzebujących – mówi Rafał Peroń , prezes Wrocławskiego Koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta.

Pucybuty zapraszają wrocławian i nie tylko, by wzięli udział w trzeciej edycji zbiórki obuwia dla potrzebujących.

Poprzednie edycje pokazały, że jest wiele osób, które wspólnie z nami chcą nieść pomoc w tym świątecznym czasie. A my jak co roku czekamy z optymizmem na kolejne pary do odnowienia. Przekażemy je tym, którzy naprawdę ich potrzebują – mówi Anna Bartoszek, właścicielka firmy Pucybuty.