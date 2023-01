Nowy sklep we wrocławskim centrum handlowym otwarto pod szyldem Mensa Home.

Nowy sklep stacjonarny marki Mensa Home we Wrocławiu znajduje się na pierwszym piętrze centrum handlowego Wroclavia.

Mensa Home już otwarty we Wroclavii! 🏠 Szukasz wysokiej jakości artykułów do aranżacji i wyposażenia wnętrz? W takim razie odwiedź sklep polskiej marki Mensa Home i znajdź wszystko, co potrzebne do urządzenia kuchni, jadalni czy salonu. 🛋️ - podało centrum handlowe na profilu na Facebooku

