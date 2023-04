Zakończyła się przebudowa parkingu przed centrum handlowym Wrocław Fashion Outlet, znajdującym się przy ul. Granicznej.

W ramach remontu liczba miejsc parkingowych powiększyła się o 150 nowych miejsc.

Dodatkowo zasadzono 25 drzew.

A to nie koniec udogodnień czekających na klientów odwiedzających centrum. W ostatnim czasie gruntowny remont przeszły też wszystkie toalety, a także pokoje rodzica z dzieckiem.

W ostatnich miesiącach klienci udający się do Wrocław Fashion Outlet mogli zauważyć prace modernizacyjne odbywające się na terenie parkingu należącego do centrum. Efektem przebudowy jest zwiększenie ilości miejsc parkingowych o 150 miejsc.

Podczas remontu zadbano o wykorzystanie surowców pochodzących z odzysku: podbudowa została wykonana z przekruszu betonowego pochodzącego z rozbiórek innych obiektów. Taki sposób pozyskiwania materiałów budowlanych jest uznawany za bardziej zrównoważony – zamiast eksploatować naturalne złoża wykorzystywany jest materiał, który w innym przypadku stałby się odpadem i tym samym obciążałby środowisko naturalne. Co równie ważne, przy okazji rozbudowy parkingu w ramach rekompensaty, zasadzono 25 nowych drzew.

Parking przy Wrocław Fashion Outlet. Fot. Mat. pras.

- Cieszymy się, że mogliśmy otworzyć parking na początku kwietnia. Tydzień przed Wielkanocą to jeden z najintensywniejszych okresów zakupowych, dlatego tym bardziej zależało nam na zwiększeniu komfortu klientów odwiedzających nas w tym szczególnym czasie. Dzięki powiększeniu parkingu klienci centrum przyjeżdżający autem jeszcze łatwiej znajdą wolne miejsce do pozostawienia swojego środka transportu - podkreśla Aleksandra Perz – Centre Director Wrocław Fashion Outlet. Gruntowny remont przeszły także wszystkie toalety oraz pokoje rodzica z dzieckiem – każdy z nich został wyposażony w 2 przewijaki, wygodny fotel oraz kuchenkę mikrofalową. Kolejne inicjatywy mające na celu sprawienie, by doświadczenia zakupowe klientów we Wrocław Fashion Outlet były jeszcze bardziej wyjątkowe, zostaną zapoczątkowane jeszcze w tym roku.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl