Wrocław Fashion Outlet podsumowuje rok i stawia na rozwój portfolio marek premium

Chociaż ostatni rok w handlu nie należał do najłatwiejszych, to mimo obostrzeń pandemicznych, centra handlowe typu outlet mają się całkiem dobrze. Swoje wyniki podsumował właśnie Wrocław Fashion Outlet.

Wrocław Fashion Outlet to jedyne modowe centrum outletowe w regionie dolnośląskim.

Na ok. 14 tys. metrów kwadratowych powierzchni handlowej znajduje się ponad 100 światowych i polskich marek. Wśród nich są Boss Outlet, Karl Lagerfeld, Nike czy Levi’s.

Wrocław Fashion Outlet należy do portfolio VIA Outlets - operatora na rynku outletów premium w Europie. Europejskie portfolio VIA Outlets obejmuje obecnie 11 centrów w 9 krajach.

W końcówce roku sprzedaż we wrocławskim centrum wzrosła, w porównaniu do roku ubiegłego, o ponad 23 proc. O 26 proc. wzrósł też wskaźnik sprzedaży na odwiedzającego, co w skali całego roku dało dynamikę wzrostu na poziomie ponad 14 proc. W porównaniu do końcówki roku 2021 wyniki były zdecydowanie lepsze niż w 2020 i wróciły we Wrocław Fashion Outlet do poziomu sprzed pandemii.

Rzadziej wybieramy się na zakupy, więcej kupujemy

– Praca zdalna i hybrydowa przełożyła się na większe zainteresowanie klientów odzieżą sportową i casual. Marki sportowe i premium są w czołówce rankingów sprzedażowych. Wzrosty notuje także branża home&garden – z tego samego powodu. Jeśli chodzi o wyniki odwiedzalności, to są zdecydowanie lepsze niż w 2020 roku, chociaż i w 2021 roku sytuacja pandemiczna skłoniła klientów do zmniejszenia częstotliwości wizyt w centrach, głównie z uwagi na bezpieczeństwo. W efekcie wybieramy się na zakupy trochę rzadziej, ale z drugiej strony będąc w centrum handlowym kupujemy więcej – świadczy o tym wzrost wartości koszyka zakupowego – mówi Aleksandra Perz, Dyrektor Centrum Wrocław Fashion Outlet.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Chociaż rosnące znaczenie e-commerce jest jednym z głównych wyzwań dla centrów handlowych, to zdaniem Aleksandry Perz, klienci nie chcą rezygnować z zakupów w sklepach stacjonarnych. W centrali VIA Outlets, do portfolio, której należy Wrocław Fashion Outlet, na bieżąco analizowana jest sytuacja rynkowa i nowe rozwiązania typu omnichannel w branży outletowej, które już niebawem trafią do centrów tego operatora.

Wrocław Fashion Outlet stawia na nowe marki

W roku 2021 na mapie Wrocław Fashion Outlet pojawiło się kilka nowych marek, w tym m.in. Karl Lagerfeld, Mayoral, Solar oraz Yes, a centrum pozostaje w 100 proc. skomercjalizowane.

– Konsekwentnie rozwijamy nasze portfolio. Mamy na lokalnym rynku najszerszą i najbardziej różnorodną ofertę sportową, a wiele marek można we Wrocławiu znaleźć wyłącznie u nas. To m.in. Salomon, Karl Lagerfeld, Boss czy Marc O'Polo. Naturalnym kierunkiem rozwoju pozostają dla nas marki premium oraz sportowe. Obie te grupy plasują się w czołówce pod względem generowanych obrotów - podkreśla Aleksandra Perz, Dyrektor Centrum Wrocław Fashion Outlet.

Chcemy kontynuować mocny trend wzrostu sprzedaży na mkw. Uważnie obserwujemy, jak kształtuje się popyt w poszczególnych sektorach i na bieżąco uwzględniamy te zmiany w naszej strategii marketingowej i leasingowej. Nasz docelowy tenant mix to dobrze zbalansowana oferta marek premium oraz popularnych marek międzynarodowych i polskich. W dalszym ciągu będziemy też rozwijać nasz program lojalnościowy Fashion Club. Aktualnie z benefitów, które oferujemy za jego pośrednictwem, korzysta ponad 35 tysięcy naszych klientów – dodaje Aleksandra Perz.

W planach większa oferta gastronomiczna i lepsze wykorzystanie przestrzeni

Zgodnie ze strategią rozwoju, Wrocław Fashion Outlet planuje także rozwój oferty gastronomicznej i jeszcze lepsze zagospodarowanie i wykorzystanie przestrzeni wspólnych. Dla wrocławskiego centrum outletowego kluczowy jest też zrównoważony rozwój i edukacja ekologiczna oraz wspieranie lokalnych społeczności, np. poprzez propagowanie zdrowego stylu życia.