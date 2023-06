Ostatnie tygodnie upłynęły we Wroclaw Fashion Outlet pod znakiem ponownych otwarć marek. Lokalizacje i wystrój salonów zmieniły marki Mustang, New Balance, Crocs i Pierre Cardin. Już w lipcu planowane jest też otwarcie salonu marki Joop.

Mustang, New Balance, Crocs i Pierre Cardin w nowych konceptach we Wrocław Fashion Outlet.

Nowy lokal już tego lata zajmą również salony marek Calzedonia, Intimissimi i Tezenis.

Jeszcze w te wakacje planowane jest otwarcie nowego salonu marki Joop.

Wrocław Fashion Outlet informuje o nowych otwarciach marek: Mustang, New Balance, Crocs i Pierre Cardin. Sklepy zmieniły swoje lokalizacje, ale też przeszły gruntowne remonty, dzięki czemu każdy z nich zyskał nową odsłonę.

Marka Mustang zmieniła lokalizację i powierzchnię sklepu. Obecnie salon zajmuje lokal o powierzchni 262 mkw. Zyskał bardziej nowoczesny, minimalistyczny charakter. Pozwoliło to na jeszcze lepsze wyeksponowanie produktów.

Salon Mustang we Wrocław Fashion Outlet. fot. mat. pras.

Swoją lokalizację we Wrocław Fashion Outlet zmienił też sklep New Balance. Nowy salon amerykańskiej marki słynącej z produkcji obuwia, odzieży i akcesoriów sportowych powiększył się do 245 mkw. Jeszcze lepiej wykorzystano przestrzeń, co pozwoliło bardziej wyeksponować produkty i zwiększyć liczbę oferowanego obuwia.

Salon New Balance we Wrocław Fashion Outlet. fot. mat. pras.

Crocs, producent kultowego, wykonanego z wygodnej pianki obuwia, po kilku miesiącach udanej współpracy w formule pop-up zdecydował o otwarciu swojego salonu w najnowszym koncepcie na powierzchni 66 mkw.

Salon Crocs we Wrocław Fashion Outlet. fot. mat. pras.

Nowa lokalizacja marek Calzedonia, Intimissimi i Tezenis

Poza wspomnianymi już brandami nowy lokal już tego lata zajmie również salon oferujący produkty marek Calzedonia, Intimissimi i Tezenis. Na gości Wrocław Fashion Outlet czekać będzie zupełnie nowa odsłona sklepu, pozwalająca na jeszcze większy komfort zakupów.

- Ogromnie cieszy nas także ciągłe dążenie naszych najemców do zapewnienia klientom jak najszerszej oferty” - zaznacza Aleksandra Perz, dyrektor Wrocław Fashion Outlet.

Kolejne marki w ofercie Wrocław Fashion Outlet

Poza powrotem znanych i cenionych marek klienci Wrocław Fashion Outlet mogą się też spodziewać rozszerzenia oferty centrum. Jeszcze w te wakacje planowane jest otwarcie nowego salonu marki Joop.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl