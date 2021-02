Wrocław Fashion Outlet skusił najemców

– Pierwsze dni po ponownym otwarciu centrum pokazują, że nasz obiekt cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Cieszymy się, że nasi partnerzy doceniają wyjątkową, stabilną pozycję Wroclaw Fashion Outlet i chcą otwierać swoje nowe sklepy właśnie u nas – mówi Aleksandra Perz, dyrektor Wrocław Fashion Outlet.

Marka Solar oferuje damskie kolekcje sezonowe, w tym klasyczne i stylowe sukienki, swetry, płaszcze i kurtki, których uzupełnieniem jest linia biznesowa oraz akcesoria. Marka Solar wyróżnia się oryginalnym wzornictwem i wysoką jakością, dlatego stanowi doskonałą odpowiedź na oczekiwania gości Wrocław Fashion Outlet. – Już pierwsze dni po otwarciu udowodniły, że marka jest świetnie rozpoznawalna i cieszy się dużym zainteresowaniem – dodaje Ewa Pawłowska, dyrektor ds. najmu Wrocław Fashion Outlet.

Yes dla YES Outlet

W marcu swój salon we Wrocław Fashion Outlet otworzy również popularna marka biżuteryjna YES. W ofercie salonu, znajdą się biżuteria i akcesoria nie tylko YES ale także Studia Y, Verony, Namiko i Dia. Klienci centrum będą mogli liczyć na kompleksową i fachową obsługę doradców. YES Biżuteria to firma rodzinna, która od niemal 40 lat kształtuje trendy biżuteryjne na polskim rynku. Niepowtarzalne kolekcje i wzory wyróżniają się oryginalnością oraz ponadczasowością. Klienci Wrocław Fashion Outlet zyskają tym samym dostęp do jeszcze bogatszej j oferty pierścionków, obrączek, kolczyków, naszyjników, zawieszek, celebrytek, bransoletek i zegarków. We Wrocław Fashion Outlet działają już z sukcesem także marki biżuteryjne Apart i W.Kruk.