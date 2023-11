6 listopada we Wrocław Fashion Outlet została otwarta kawiarnia Starbucks. To pierwszy punkt sieci w tej części Wrocławia i pierwszy w centrum outletowym w Polsce.

Lokal stanowi doskonałe uzupełnienie oferty centrum.

Klienci odwiedzający jedyny w regionie outlet premium będą mogli nie tylko skompletować garderobę, ale także skorzystać z bogatej oferty tej kultowej kawiarni w przerwie między zakupami.

Lokal oprócz przestronnego wnętrza posiada także zachęcający do chwili relaksu ogródek zewnętrzny.

6 listopada we Wrocław Fashion Outlet otwarta została kawiarnia sieci Starbucks, słynącej nie tylko z najwyższej jakości kawy 100 proc. Arabica, ale też niezwykłej atmosfery sprzyjającej spotkaniom w gronie przyjaciół i rodziny. Nowy lokal stanowi doskonałe uzupełnienie oferty centrum, które będąc outletem premium stawia na zapewnienie swoim klientom najwyższej jakości doznań, nie tylko zakupowych.

Starbucks we Wrocław Fashion Outlet. Fot. Mat. pras.

- Dołączenie Starbucks do grona naszych najemców to dla nas powód do dumy, ale też potwierdzenie silnej pozycji Wrocław Fashion Outlet na rynku centrów handlowych. Od teraz mieszkańcy Nowego Dworu, Muchoboru i okolic będą mogli delektować się smakiem swojej ulubionej kawy „po sąsiedzku”. Nowo otwarta kawiarnia sieci Starbucks we Wrocław Fashion Outlet oferuje swoim gościom sporą, bo liczącą ponad 180 mkw. przestrzeń wewnątrz, a także ogródek zewnętrzny, na którym można delektować się aromatycznym napojem i złapać ostatnie promienie jesiennego słońca – informuje Aleksandra Perz - Centre Director Wrocław Fashion Outlet.

Uroczystemu otwarciu kawiarni towarzyszyły dodatkowe atrakcje: coffee show z udziałem coffee masterów oraz kubki wielorazowego użytku sygnowane logo marki, które przygotowano dla 500 pierwszych gości. Oprócz możliwości skosztowania ulubionego napoju doskonałą okazją do odwiedzenia lokalu może być chęć spróbowania nowych propozycji smakowych (oferta Starbucks już za chwilę powiększy się o propozycje świąteczne i zimowe), a także zakup kaw i akcesoriów, które mogą stanowić doskonały prezent np. z okazji zbliżających się Mikołajek i Bożego Narodzenia.

Starbucks we Wrocław Fashion Outlet. Fot. Mat. pras.

Starbucks to największa na świecie sieć kawiarni, która została założona 30 marca 1971 w Seattle, w stanie Waszyngton. Od samego początku zasłynęła jako miejsce, które zapewnia gościom coś więcej niż ulubioną kawę. To przestrzeń, w której każdy może poczuć się jak u siebie, odpocząć od codziennego pędu i złapać chwilę oddechu. Dzięki temu w Starbucks goście zawsze znajdują to, czego potrzebują – niezależnie od tego, czy będzie to spokojna chwila przy kubku ulubionej kawy wypitej w samotności, czy też czas na spotkanie z najbliższymi. W menu Starbucks każdy może znaleźć coś dla siebie. Od kultowych smaków sezonowych, znanych i uwielbianych przez gości, takich jak Pumpkin Spice Latte, Frappuccino® blended beverage czy Refresha, przez innowacyjne warianty klasycznych napojów czy cieszące się coraz większą popularnością mrożone wersje ulubionych smaków, aż po apetyczne ciasta i kanapki, które w towarzystwie aromatycznej kawy smakują jeszcze lepiej. Wizytę w kawiarni Starbucks można zaplanować podczas zakupów we Wrocław Fashion Outlet, ale także bez okazji – zawsze wtedy, gdy masz ochotę na swój ulubiony napój przygotowany ze świeżo zmielonych ziaren.

Starbucks we Wrocław Fashion Outlet. Fot. Mat. pras.

Kawiarnia jest czynna 7 dni w tygodniu, od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00 – 21:30, a w niedziele niehandlowe w godzinach 10:00 – 21:00.

