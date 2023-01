Wrocław Fashion Outlet zamyka 2022 rok z najlepszymi wynikami sprzedażowymi w historii. Wrocławskie centrum outletow podsumowuje e miniony rok i ma ambitne plany na przyszłość.

Pomimo wielu wyzwań związanych z sytuacją gospodarczą w Polsce Wrocław Fashion Outlet zakończył 2022 rok z najlepszymi wynikami sprzedażowymi w całej swojej historii.

To efekt konsekwentnie realizowanej strategii jedynego centrum w Polsce należącego do europejskiego portfolio outletów premium VIA Outlets.

Choć 2022 był rokiem kolejnych wyzwań dla branży, dla Wrocław Fashion Outlet był on wyjątkowo udany. Centrum uzyskało lepsze wyniki sprzedażowe niż w przed pandemicznym rekordowym 2019 roku, co oznacza, że osiągnęło tym samym najlepsze wyniki sprzedażowe od momentu rozpoczęcia swojej działalności.

- Zauważamy, że klienci coraz chętniej wracają do zakupów w sklepach stacjonarnych, przy czym coraz większą rolę przy podejmowaniu decyzji zakupowych odgrywa jakość produktów, a także ich cena. Nasze wyniki sprzedażowe świadczą o tym, że oferta marek premium we Wrocław Fashion Outlet doskonale wpisuje się w potrzeby klientów. W minionym roku uzyskaliśmy wzrost sprzedaży na odwiedzającego o 10% w porównaniu z rokiem 2021 i aż o 29% w stosunku do 2019 roku. O naszym sukcesie świadczy także utrzymujący się na poziomie bliskim 100% poziom wynajęcia centrum. Takie wyniki są dla nas powodem do dumy i motywacją do dalszego działania”, informuje Aleksandra Perz, Centre Director Wrocław Fashion Outlet. „Konsekwentnie wprowadzamy do naszego obiektu marki unikatowe dla naszego regionu – w ubiegłym roku do portfolio dołączyły Wellensteyn i Gant – oraz znane i lubiane przez klientów, takie jak Solar. Mając na celu zaspokojenie potrzeb odbiorców naszej oferty powiększone zostały salony Salomon, adidas, Only i Lacoste, a sklepy Guess i Converse zostały odświeżone według najnowszych konceptów marek – dodaje Teresa Pieczonka, Leasing Director Wrocław Fashion Outlet.

Ponadto Wrocław Fashion Outlet zrealizował szereg innych inwestycji, spośród których wymienić należy zwłaszcza powiększenie parkingu, generalny remont toalet wraz z pokojami dla rodzica z dzieckiem.

W 2022 roku już po raz trzeci VIA Outlets, czyli operator na rynku outletów premium w Europie, będący właścicielem i operatorem Wrocław Fashion Outlet, uzyskał 5 gwiazdek w rankingu GRESB 2022 (Global ESG Benchmark for Real Assets). Tegoroczna pięciogwiazdkowa ocena jest najwyższą z możliwych i uznaje VIA Outlets za prawdziwego lidera w zakresie zrównoważonego rozwoju, plasując sieć wśród najwyżej ocenianych operatorów w globalnej branży nieruchomości. To bardzo duże wyróżnienie także dla wrocławskiego centrum, które kładzie istotny nacisk na działania proekologiczne. Nie jest jednak jedyne.

Wrocław Fashion Outlet otrzymał również certyfikat BREEAM In-Use w najnowszym systemie oceny International Commercial V6 z wynikiem Outstanding z zakresu wydajności obiektu oraz Excellent z zakresu zarządzania budynkiem. Wdrożyliśmy także normy zarządzania środowiskowego ISO 14001 w celu maksymalnego ograniczenia negatywnego wpływu organizacji na ekosystem” – dodaje Aleksandra Perz. We Wrocław Fashion Outlet wierzymy, że zrównoważony rozwój to nie dodatkowa inicjatywa, ale podstawa w zarządzaniu nowoczesnym centrum handlowym. Stąd szereg pro zielonych inicjatyw, w tym na przykład coroczne nasadzenia drzew we wrocławskiej przestrzeni publicznej. W minionym roku m.in. zasadziliśmy drzewa przy ul. Granicznej i Mińskiej we Wrocławiu w ramach kampanii „Razem zazielenimy okolicę”, którą zorganizowaliśmy pod patronatem Zarządu Zieleni Miejskiej. Dzięki zaangażowaniu naszych klientów przekazaliśmy imponującą kwotę 44 000 zł na zasadzenie i trzyletnią pielęgnację drzew”, wyjaśnia Katarzyna Warzecha, Senior Marketing Manager Wrocław Fashion Outlet.

Wrocław Fashion Outlet stawia sobie ambitne cele i 2023 rok zamierza zakończyć z jeszcze lepszymi wynikami sprzedażowymi. W najbliższych miesiącach we wrocławskim centrum planowane jest wprowadzenie nowych marek, w tym powiększenie oferty gastronomicznej. Jednym z ważniejszych celów na ten rok jest także dalszy rozwój programu lojalnościowego Fashion Club, który ma istotne przełożenie na wybór destynacji zakupowej przez klientów i wyższą wartość średniego paragonu. W 2023 roku, podobnie jak w latach poprzednich, centrum zamierza kontynuować działania mające na celu troskę o środowisko naturalne oraz aktywnie wspierać lokalne społeczności.

