Wrocław Fashion Outlet zyskał nowe marki premium

Zmiany wprowadzane od wiosny ubiegłego roku, to efekt nie tylko strategii biznesowej jedynego centrum w Polsce należącego do VIA Outlets, ale także odpowiedź na rosnące oczekiwania gości odwiedzających Wrocław Fashion Outlet. – Niskie ceny nie są już wystarczającym magnesem dla klientów. Od obiektów outletowych odwiedzający oczekują również przyjaznego doświadczenia okołozakupowego – mówi Aleksandra Perz, dyrektor Wrocław Fashion Outlet. – Przystępując do remodelingu centrum wiedzieliśmy, że musi być on przeprowadzony w sposób niezakłócający codziennej działalności centrum. Zmiany wprowadzane były stopniowo i nie przeszkadzały naszym klientom w zakupach, a najemcom w prowadzeniu biznesu.

Przestrzeń bardziej przyjazna zakupom

Co zmieniło się na przestrzeni ostatnich miesięcy na Granicznej 2 we Wrocławiu? Nowy wygląd zyskały przede wszystkim części wspólne. Na klientów jedynego modowego outletu Dolnego Śląska czekają bardziej liczne, eleganckie i kameralne strefy relaksu. W każdej z nich pojawiła się żywa zieleń i nad każdą zostało zamontowane oświetlenie dekoracyjne w postaci abażurów. Na terenie całego outletu wprowadzono spójne, prostopadłe do witryn, oznakowanie sklepów w postaci semaforów, jak również nowy system nawigacji wewnątrz centrum. Wyodrębniono także strefy pod stoiska, filary konstrukcyjne dzielące witryny zmieniono na czarne, a przy nich dodatkowo pojawiły się żywe rośliny. Ogródki kawowe zostały jednolicie ogrodzone, a zajmowany przez nie obszar wyróżniono innym kolorem posadzki. Do najbardziej znaczących zmian należy zaliczyć także przebudowę wejścia głównego centrum. Powstały wiatrołapy zatrzymujące ciepło i chłód w centrum, dodano florystyczne elementy dekoracyjne na świetlikach, a także podwieszaną do sufitu dekorację świetlną. Odnowiono również strefę drugiego wejścia – na wprost dodano duży klomb z żywą zielenią oraz podwieszaną dekorację świetlną. – Klienci, także nasi goście z różnych części świata, chętnie korzystają ze wsparcia nowego punktu informacyjnego, w którym w przyjazny sposób i w kilku językach uzyskają informacje o rabatach, zamówią taksówkę, kupią kartę podarunkową, dołączą do naszego programu lojalnościowego czy skorzystają ze specjalnej oferty rabatowej dla turystów – dodaje Katarzyna Warzecha, marketing manager Wrocław Fashion Outlet.

