6 grudnia sieć dm otworzy drugą drogerię we Wrocławiu. Niemiecki gigant postawił na Centrum Handlowe Marino zlokalizowane przy ul. Paprotnej 7.

Drogeria dm działa w Polsce od kwietnia br. i już teraz ma dziewięć sklepów.

Pierwsza drogeria dm powstała we Wrocławiu, przy ul. Ślężnej.

W grudniu niemiecki gigant dm otworzy we Wrocławiu drugą swoją placówkę.

Uroczyste otwarcie odbędzie się we wtorek, 6 grudnia, w CH Marino usytuowanym na północy miasta.

W dniach 6-11 grudnia dla klientów, w tym dla rodzin z dziećmi przygotowano szereg atrakcji.

Z okazji otwarcia zaplanowano 15 proc. rabatu powitalnego na wszystkie zakupy. Na klientów czekać będą także prezenty z limitowanej edycji przygotowanej specjalnie dla Wrocławia. Rabat obowiązuje do 11 grudnia.

Drogeria dm we Wrocławiu przy ul. Ślężnej

Promocje na otwarcie drogerii dm w CH Marino

Na mieszkańców Wrocławia odwiedzających sklep w dniach 6-11 grudnia czekać będą atrakcyjne animacje i zabawy z muzyką, spotkanie z pluszowym misiem Saubär oraz z Punkciakiem Payback, profesjonalny makijaż twarzy z kosmetykami oraz prażony popcorn.

W sobotę 10 grudnia dm zaprasza na degustacje – zimowej herbaty i pierniczków z logo marki. Tym, co wyróżnia dm we wrocławskim Centrum Handlowym Marino jest możliwość zrobienia biometrycznych fotografii do paszportu, czy innych oficjalnych dokumentów. Zdjęcia wykonają pracownicy drogerii bezpośrednio w sklepie i będą gotowe do odbioru w kilka chwil dzięki usłudze wydruku natychmiastowego.

Drogeria przekaże także darowiznę na rzecz Fundacji Neko, opiekującej się bezdomnymi zwierzakami, deklarując dalszą chęć wspierania lokalnych inicjatyw społecznych i kulturalnych.

dm przyspiesza tempo otwarć?

Jak zapowiedział Markus Trojansky, dyrektor zarządzający dm w Polsce w rozmowie z PropertyNews.pl podczas rynkowego debiutu, tempo otwarć zależy w dużej mierze od sytuacji na rynku. Sieci dm zależy na przemyślanych krokach, a nie na szybkim otwarciowym skoku.

Wygląda na to, że Polska może być dobrym rynkiem dla rozwoju sieci. Kilka dni temu uruchomiono pierwszą drogerię w Krakowie, we wrześniu otwarto sklep w Wodzisławiu Śląskim.

Aktualnie dm posiada dziewięć drogerii - we Wrocławiu, w Jeleniej Górze, Lubaniu, Lesznie, Wodzisławiu Śląskim, Żorach, Krakowie i w Myślenicach.

W asortymencie dm znajduje się szeroki wybór produktów do pielęgnacji twarzy i ciała, artykuły zdrowotne i higieniczne oraz produkty w kategoriach kosmetyki i perfumy. Klienci mogą także zakupić żywność, artykuły gospodarstwa domowego i karmę dla zwierząt. Dużą popularnością, tak za granicą jak i w Polsce, cieszą się wysokiej jakości produkty marek własnych. Wśród nich wymienić należy markę Balea, czy najlepiej sprzedającą się markę certyfikowanych kosmetyków naturalnych alverde.

Marka dm, jedna z największych sieci drogerii w Europie, powstała w 1973 roku w Niemczech.

