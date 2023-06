Prace w Galerii Marino we Wrocławiu trwają. Dzięki zmianom klienci obiektu będą mieli więcej miejsca na parkingu.

Galeria Marino pochwaliła się postępami remontu przestrzeni przy obiekcie. Z myślą o komforcie swoich klientów galeria będzie miała większy parking.

Marino jest najstarszą we Wrocławiu galerią handlową, mieszczącą się w północnej części Wrocławia. Najemcami galerii są: Biedronka, Action, Dealz, dm, Media Expert, KiK, CCC, Deichmann, Rossmann, Play, Plus, Orange i Yes.

