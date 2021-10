Wrzesień przyniósł duże ożywienie na rynku nieruchomości komercyjnych. Top 15 najważniejszych wydarzeń

Przedstawiamy 15 najważniejszych wydarzeń na rynku nieruchomości komercyjnych we wrześniu. Ostatni miesiąc przyniósł wielkie transakcje, zapowiedzi nowych, spektakularnych projektów. To również miesiąc, w którym poznaliśmy najlepsze nieruchomości.

Zobaczcie Top 15 najważniejszych wydarzeń na rynku nieruchomości we wrześniu 2021:

Grupa Develia podpisała ze spółką należącą do Funduszu Inwestycyjnego, zarządzanego przez Adventum Group, przedwstępną umowę sprzedaży wszystkich należących do niej udziałów w projekcie Sky Tower we Wrocławiu. Cenę sprzedaży ustalono na 84,4 mln euro, która zostanie pomniejszona o wartość nierozliczonych zachęt dla najemców, a transakcja ma być sfinalizowana do końca 2021 r.

Galeria Malta została sprzedana nowemu inwestorowi. Umowa finalizująca transakcję została podpisana 22 września br.

Na początku września podczas Gali Prime Property Prize 2021 ogłosiliśmy laureatów Prime Property Prize 2021 i PropTech Festival 2021.

Globalworth, inwestor biurowy w Europie Środkowo-Wschodniej, podpisał umowę przedwstępną z 5th Corner – nową platformą inwestycyjną stworzoną przez Cornerstone Investment Management i innych udziałowców. Transakcja o wartości ok. 123 mln euro dotyczy sprzedaży pięciu biurowców w Warszawie znajdujących się w portfolio spółki: Nordic Park, Bliski Centrum, Batory Building I, Company House I i Warta Tower.

