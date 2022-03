Wsparcie psychologiczne od Modivo dla Ukraińców

Spółka Modivo właściciel platformy e-commerce Modivo oraz eobuwie.pl - przekazała 250 tys. złotych na rzecz Polskiej Akcji Humanitarnej.

Firma zapewnia także wsparcie psychologiczne i pomoc prawną oraz materialną dla swoich ukraińskich pracowników.

Promowane są również nowe miejsca pracy dla obywateli Ukrainy, w tym specjalistów IT czy grafików.

W obliczu trudnej sytuacji Ukrainy i jej obywateli spółka MODIVO S.A. wyraża swoją solidarność i wsparcie dla osób, które znalazły się w niebezpieczeństwie. Firma już 25 stycznia przekazała wsparcie finansowe Polskiej Akcji Humanitarnej – organizacji, która pomaga ofiarom kryzysów humanitarnych. Wśród przekazanych środków znalazły się także produkty medyczne, które w miniony weekend konwojem dotarły do granicy z Ukrainą.

Jednocześnie zadeklarowała pomoc materialną w postaci odzieży i obuwia dla Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w Zielonej Górze. Spółka wspiera również na bieżąco lubuski lokalny samorząd w zabezpieczeniu najpilniejszych potrzeb osób przyjeżdżających z Ukrainy do Zielonej Góry, przekazując obuwie oraz odzież.

Wsparcie dla ukraińskich pracowników Modivo

Firma podjęła działania skierowane bezpośrednio do obywateli Ukrainy zatrudnionych w Modivo. W obiektach spółki udostępnione zostały telefony, z których pracownicy mogą wykonywać bezpłatne połączenia do swoich rodzin przebywających w Ukrainie. Zapewniono im także pomoc prawną oraz wsparcie psychologiczne. Pracownicy, którzy zdecydowali się wrócić do Ukrainy, zostali wyposażeni w karimaty, śpiwory oraz latarki. Organizowane są również warsztaty i webinary, podczas których psychologowie radzą, jak rozmawiać z dziećmi o wojnie, a dorośli mogą się nauczyć radzić sobie z trudnymi emocjami. Pracownicy zyskali dostęp do prasy ukraińskojęzycznej.

Modivo pracuje też nad uruchomieniem HUB’u informacyjnego dla pracowników z Ukrainy i zachęca do aplikowania w procesach rekrutacyjnych na specjalistyczne stanowiska m.in. : informatyczne, programistyczne oraz wakaty w zespołach graficznych i stylistów.

We współpracy z kancelarią prawną powstała specjalna strona internetowa, na której można znaleźć aktualne, praktyczne informacje w zakresie możliwości i procedur prawnych.