Współdzielnik, unikalna przestrzeń aktywności lokalnej i wymiany przedmiotów, świętował swoje pierwsze urodziny. W sobotę 26 listopada br. z tej okazji odbyła się wyjątkowa impreza urodzinowa. Sobotnie wydarzenie było jednocześnie inauguracją nowej lokalizacji Współdzielnika, który w ostatnim czasie przeniósł się do większego lokalu obok kawiarni Grycan na 1. piętrze Wola Parku.

Współdzielnik został zainicjowany w ramach współpracy Wolskiego Centrum Kultury z centrum handlowym Wola Park. Promuje działania w myśl idei zero-waste i pozwala okolicznym mieszkańcom oraz wszystkim zainteresowanym warszawiakom poszerzać wiedzę i umiejętności związane z życiem w duchu świadomej konsumpcji.

W ciągu minionego roku, Współdzielnik był odwiedzany codziennie przez średnio 400 osób, które licznie uczestniczyły w akcjach wymiany sąsiedzkiej, warsztatach i innych wydarzeniach mających propagować ideę zrównoważonego rozwoju. Ponadto, do tej pory zorganizowano 27 warsztatów i 20 innych wydarzeń sąsiedzkich, a także 2 imprezy okolicznościowe, podczas których przestrzeń odwiedziło 620 okolicznych mieszkańców i innych osób zainteresowanych ekologią.

Mieszkańcy doceniają to, że Współdzielnik jest miejscem, które faktycznie przyczynia się do pozytywnych zmian. Widzą realny wpływ, jaki mają nasze wspólne działania, od możliwości dzielenia się zasobami materialnymi, poprzez okazję do pozyskania nowych umiejętności, aż po dostęp do warsztatu, w którym sami mogą naprawić swoje sprzęty. Goście Współdzielnika mogą wymieniać się sprzętami i obiektami codziennego użytku czy nawet angażować się jako wolontariusze. Jeden z mieszkańców prowadzi na przykład dyżury w naszym warsztacie naprawczym, gdzie pomaga innym osobom naprawiać małe sprzęty RTV/AGD. Wiele osób wskazuje właśnie na warsztat jako najważniejszy element Współdzielnika, co pokazuje nam, jak bardzo ważny jest udział lokalnej społeczności – mówi Anna Bozhenko, Dyrektorka Centrum Handlowego Wola Park.