Współdzielnik Wola Park zadziała z miłości do planety

Centrum handlowe Wola Park zachęca swoich klientów przy okazji Walentynek do wspólnego zadbania o planetę. Jest to możliwe za sprawą Współdzielnika zlokalizowanego w Wola Parku.

Aż 87 proc. tekstyliów ląduje na wysypiskach oraz w spalarniach zamiast trafić do recyklingu lub drugiego obiegu.

Według danych Komisji Europejskiej aż blisko 90 proc. produkowanych globalnie ubrań trafia na wysypiska lub do spalarni.

Okazuje się, że nawet 70 proc. z nich nadaje się do ponownego wykorzystania.

Współdzielnik powstał z myślą o wspólnym dbaniu o dobro planety. Przestrzeń łączy w sobie kilka różnych funkcjonalności, które służą ułatwianiu życia w duchu circular economy i less waste. Działa przede wszystkim jako darmowy sklep, do którego każdy może przynieść niepotrzebne rzeczy i zabrać to, co może mu się przydać.

W okresie walentynkowym Wola Park zaprasza do Współdzielnika – z miłości do planety i wymiany zachęca wszystkich do skorzystania z darmowego sklepu i nadania ubraniom drugiego życia. Jednocześnie przypomina o możliwości uratowania jedzenia dzięki dostępnej we Współdzielniku jadłodzielni oraz przywrócenia do życia roślin doniczkowych w sanatorium dla roślin.

– Poprzez Współdzielnik odpowiadamy na potrzeby okolicznych mieszkańców i jednocześnie klientów Wola Parku, którzy podczas konsultacji społecznych powiedzieli nam, jak powinno wyglądać miejsce zachęcające do działania w zgodzie z zasadami ekologii. Bardzo cieszymy się, że tym samym przyczyniamy się do ograniczenia ilości odpadów, a dzięki prowadzonym we Współdzielniku eko-warsztatom również edukujemy w tym zakresie. Wszystkim naszym inicjatywom towarzyszy zasada zrównoważonego rozwoju, a poprzez nasze miejsca spotkań chcemy wywierać pozytywny wpływ na ludzi, społeczności i planetę – mówi Anna Bozhenko, dyrektorka centrum handlowego Wola Park.

Systematycznie wzrasta świadomość zasad ekologicznej konsumpcji, jak również powstaje coraz więcej projektów promujących zrównoważone idee. Współdzielnik wpisuje się w ten trend i przeciera szlak dla kolejnych eko-inicjatyw. Jego lokalizacja nie jest przypadkowa – odwiedzający Wola Park, a więc nie tylko mieszkańcy Woli, ale wszyscy warszawiacy – mogą z łatwością skorzystać z tego miejsca i zrobić coś dobrego.

– Codziennie do Współdzielnika trafia wiele kilogramów ubrań, które w innym wypadku zostałyby wyrzucone. W większości są to rzeczy w dobrym lub idealnym stanie, czasem z metkami i nigdy niezałożone. Pokazuje to skalę nadprodukcji i nadmiernej konsumpcji odzieży, a jednocześnie daje nadzieję, że jesteśmy w stanie zjednoczyć się w celu minimalizowania tego problemu. Moda cyrkularna staje się trendem, daje przestrzeń kreatywności i możliwość wzbogacenia swojej szafy w etyczny sposób. Wierzę, że miejsc tego typu będzie coraz więcej, a zmiana myślenia o używanych przedmiotach poprowadzi nas w dobrym kierunku – mówi Anna Niedziałkowska, koordynatorka projektu Współdzielnik.