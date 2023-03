W Dzień Kobiet, 8 marca 2023 r., Westfield Mokotów i Fundacja Akcja Menstruacja rozpoczynają akcję „Menstruacja – zwykła sprawa”.

W ramach wspólnych działań dwa mokotowskie licea: XLIII LO im. Kazimierza Wielkiego i LXV LO z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. J. Bema, oraz Dom Kultury KADR, wyposażono w zapas środków higieny menstruacyjnej.

Dodatkowo, w szkołach oraz na kanałach social media Akcji i Westfield Mokotów, podjęte zostaną działania mające na celu normalizację tematów związanych z miesiączką.

Westfield Mokotów od lat włącza się w życie lokalnej społeczności, starając się aktywnie wspierać ją w różnorodnych, ważnych tematach. Tym razem, we współpracy z Fundacją Akcja Menstruacja, to mokotowskie centrum handlowe, postanowiło zorganizować kampanię „Menstruacja – zwykła sprawa”, mającą na celu normalizację tematu związanego z miesiączkowaniem.

Kwestie związane z menstruacją nadal uważane są za krępujące, wręcz tabu. Przez lata choćby spoty reklamowe poruszające temat miesiączki skupiały się na potrzebie jak najlepszego ukrycia tego faktu, tak jakby menstruacja była powodem do wstydu. Dla wielu dziewczyn i kobiet (i to nie tylko tych młodych) jest to temat, o którym rozmawiają niechętnie, który powoduje u nich uczucie skrępowania.

Tymczasem według badań przeprowadzonych przez firmę Procter&Gamble wynika, że 15 proc. ankietowanych dziewczyn opuściło zajęcia szkolne z powodu braku dostępu do artykułów higienicznych, a 21 proc. uczennic ma przyjaciółkę, którą dotyka problem z dostępem do środków higieny menstruacyjnej. Oznacza to, że tzw. ubóstwo menstruacyjne (rozumiane jako ograniczony albo niewystarczający dostęp do produktów menstruacyjnych lub edukacji w zakresie zdrowia menstruacyjnego) dotyka 1 na 6 nastolatek.

- Kobiety stanowią prawie 52 proc. polskiego społeczeństwa, z czego ponad 9 milionów jest w wieku reprodukcyjnym, więc najprawdopodobniej miesiączkuje. Zmiany w podejściu społeczeństwa do tematów ważnych i dotyczących tak dużej liczby osób to cel długoterminowy, ale warto zacząć od małych kroków i od swojego „podwórka”. – mówi Agata Berndt-Wazelin, rzeczniczka prasowa Westfield Mokotów – Poprzez zapewnienie bezpłatnych podpasek i tamponów dla pobliskich liceów i Domu Kultury KADR, chcemy zwiększyć komfort młodych kobiet w codziennym życiu. Dodatkowo chcemy podkreślić fakt, że menstruacja jest procesem fizjologicznym, takim samym jak każdy inny, i powinna być traktowana jak coś naturalnego – zwykła sprawa.

- Cieszymy się, że działania Akcji Menstruacji inspirują biznes do zapewniania, z własnej inicjatywy, ogólnodostępnych środków menstruacyjnych w swoich społecznościach lokalnych. – tłumaczy Paulina Wasiluk prezeska zarządu Fundacji Akcja Menstruacja – Menstruacja to dla wielu osób wciąż jeden z tematów tabu. Niestety, wyniki badań pokazują, że może to negatywnie wpływać na efektywność uczennic czy pracownic. Odczuwanie niepokoju i dyskomfortu wpływa na zdolności skupienia się na powierzonych im zadaniach. Wprowadzając ogólnodostępne środki menstruacyjne do lokalnej przestrzeni, nie tylko pokazywana jest dbałość o godne warunki pracy i nauki, ale również jest to krok w kierunku zapewnienia równości społecznej.

Menstruacja - zwykła sprawa, dyspenser. Fot. Mat. pras.

W ramach akcji „Menstruacja – zwykła sprawa” w dwóch liceach na Mokotowie: XLIII LO im Kazimierza Wielkiego i LXV LO z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. J. Bema, a także w Domu Kultury KADR pojawiły się dyspensery Heyday z bezpłatnymi środkami menstruacyjnymi – podpaskami i tamponami. We wszystkich tych miejscach znaleźć również można plakaty informacyjne oraz ulotki edukacyjne z podstawową wiedzą na temat prawidłowego dbania o siebie w czasie okresu. Dodatkowo, na kanałach social media Westfield Mokotów, przez cały marzec pojawiać się będą informacje związane z akcją.

Już teraz zastanawiamy się nad możliwościami rozszerzenia akcji i nie wykluczamy wsparcia kolejnych mokotowskich lokalizacji w drugiej połowie roku – zapowiada Agata Berndt-Wazelin.

