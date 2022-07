Wspólny koncept Modivo i eobuwie.pl teraz w Bydgoszczy

Modivo i eobuwie.pl są dostępne stacjonarnie w Bydgoszczy.

Klienci mogą teraz korzystać ze strefy interaktywnych przymierzalni oraz usługi Rezerwuj i Przymierz.

Na klientów czeka ponad 7 tys. produktów dostępnych od ręki oraz pełna oferta online, a także możliwość skorzystania z popularnej usługi esize.me (skaner 3D, który umożliwia właściwe dopasowanie obuwia). Produkty z oferty Modivo można zamówić korzystając z usługi Rezerwuj i Przymierz. Pozwala ona przymierzyć zarezerwowane wcześniej produkty. W dowolnym momencie można je zamówić do sklepu za pośrednictwem aplikacji mobilnych lub stron internetowych marek eobuwie.pl oraz Modivo. Kiedy zamówienie zostanie skompletowane, klient otrzymuje powiadomienie SMS.

Na miejscu na klientów czeka robot humanoidalny Pepper. Ten nietypowy asystent sprzedaży, rozpoznaje emocje, służy radą, a nawet pomaga w odbiorze zamówienia internetowego. Sklep zajmuje powierzchnię 414 mkw, z czego prawie połowa to sala sprzedaży. W sklepie nie ma tradycyjnych półek i wieszaków, wyboru produktów dokonuje się za pomocą 28 nowoczesnych tabletów. Ubrania z asortymentu Modivo można przymierzyć w 3 przymierzalniach, które przypominają luksusowe garderoby. W nich będą czekać wcześniej wybrane produkty oraz szafa i tablet, dzięki któremu można podjąć ostateczną decyzję co do zakupu.

Sklep eobuwie.pl i Modivo łączy portfolio kilkuset marek z segmentów premium, sport, czy casual. Wśród nich znajdują się m.in. Guess, Calvin Klein, Pinko, adidas, Fila, czy Nike. Klienci mogą odwiedzać koncept od poniedziałku do soboty w godzinach 9-21 oraz w niedziele handlowe od 10 do 20.