Od 18 października klienci eobuwie.pl w Centrum Janki mogą korzystać również z szerokiej oferty produktów marki MODIVO.

Od dziś klienci eobuwie.pl w Centrum Janki mogą korzystać również z szerokiej oferty produktów marki MODIVO.

Zaawansowane technologicznie sklepy stacjonarne konsekwentnie dążą do połączenia świata online i offline.

Mieszkańcy Janek mają do dyspozycji sklep o powierzchni 501 mkw., który zapewnia dostęp do oferty obu brandów - eobuwie.pl i MODIVO. W sklepie dostępna jest usługa Rezerwuj i Przymierz, pozwalająca na przymierzenie zarezerwowanych wcześniej produktów. W dowolnym momencie klient może zamówić do sklepu artykuły z oferty online eobuwie.pl oraz MODIVO. O dotarciu zamówienia do sklepu poinformują klientów specjalne wiadomości SMS. Na miejscu można również w prosty sposób dokonać zwrotu zakupionych produktów.



W sklepie na próżno szukać półek z butami czy wieszaków z ubraniami. Wyboru produktów dokonuje się za pomocą 29 nowoczesnych tabletów, a ubrania z asortymentu MODIVO można przymierzyć w 2 przymierzalniach. Będą w nich czekać wcześniej wybrane produkty oraz szafa i tablet, dzięki któremu można podjąć ostateczną decyzję co do zakupu. Na miejscu znajduje się aż 15000 produktów z asortymentu eobuwie.pl, natomiast oferta MODIVO dostępna jest w ramach usługi Rezerwuj i Przymierz.

Niezwykle użyteczne urządzenie esize.me, ułatwi dobór odpowiedniego rozmiaru - jest to specjalny skaner, który wykonuje skan 3D stóp, co pozwala na dokładne dopasowanie obuwia podczas zakupów. Wystarczy zrobić to tylko raz, ponieważ skan zostaje przypisany do konta klienta. Przy kolejnych zakupach esize.me zarekomenduje klientowi odpowiedni dla niego rozmiar danego modelu.

Wspólny sklep eobuwie.pl i MODIVO w Centrum Janki zlokalizowany jest na parterze i jest otwarty od poniedziałku do soboty w godzinach od 09:00 do 21:00 oraz w niedziele handlowe od 9:00 do 20:00.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl