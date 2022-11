Wczoraj, 8 listopada w Kaliszu w Galerii Amber, otwarto nowy, wspólny sklep eobuwie.pl i MODIVO.

Koncept znajduje się na poziomie 0, mierzy ponad 582 mkw. i posiada aż 15 tys. produktów dostępnych od ręki.

Te nowoczesne sklepy to zupełnie nowy wymiar zakupów, który łączy świat offline i online.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii i rozwiązań zakupy stają się jeszcze prostsze i przyjemniejsze.

Nowy sklep w Galerii Amber w Kaliszu przy ul. Górnośląskiej 82, to już 35 punkt stacjonarny eobuwie.pl w Polsce. Z kolei dla MODIVO to 22 lokalizacja w naszym kraju. Koncept nie posiada półek, ani wieszaków, dzięki czemu wyróżnia się zupełnie innym sposobem dokonywania zakupów. Na klientów czekają wygodne kanapy i 44 multimedialne tablety, które służą do zamawiania produktów. Pracownicy sklepu po naszym zamówieniu przyniosą je bezpośrednio do nas lub umieszczą w jednej z dwóch wygodnych i przestronnych przymierzalni. W środku zaskakuje nie tylko design i ilość miejsca, ale także funkcjonalności takie, jak zmiana oświetlenia i zamówienie innego rozmiaru bez konieczności opuszczania przymierzalni.



Na klientów czeka aż 15 000 produktów dostępnych od ręki, ale jeśli wśród nich nie znajdzie się nic dla siebie, to można skorzystać z usługi Rezerwuj i Przymierz. Pozwala ona na zamówienie do sklepu stacjonarnego produktów z oferty online zarówno, jak i. W takim wypadku podczas finalizacji zamówienia wystarczy wybrać Galerię Amber w Kaliszu jako miejsce dostawy. Otrzymamy wiadomość SMS, gdy zamówienie dotrze do sklepu stacjonarnego. Na miejscu można również w prosty sposób dokonać zwrotu, a usługa jest całkowicie bezpłatna.Kolejnym, wartym wymienienia, udogodnieniem dla klientów sklepu stacjonarnego w Kaliszu jest skaner z technologią. To urządzenie pozwala na wykonanie skanu 3D stóp, który zostaje przypisany do indywidualnego konta użytkownika. W ten sposób podczas zakupów online lub offline wma się możliwość precyzyjnego dopasowania obuwia nie tylko do rozmiaru, ale też kształtu stopy.

Koncept MODIVO i eobuwie.pl w Galerii Amber otwarty jest od poniedziałku do soboty od 09:00 do 21:00 oraz w niedziele handlowe od 10:00 do 20:00.

