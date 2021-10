Współpraca Grupy LCP z TUF RE się sprawdza. Wkróte kolejne transakcje

Obiekty realizowane przez TUF RE wpisują się w potrzeby lokalnych społeczności, dostarczając parki handlowe, które stanowią obecnie najbardziej popularne miejsce zakupów.

TUF RE zagospodarowuje potrzebę miejscowych rynków mniejszych miast i tam realizuje w większości swoje projekty.

- Nasza współpraca z LCP Group trwa już od paru lat, a dotychczasowe transakcje uznajemy za bardzo udane. Mając po drugiej stronie stabilny, profesjonalny a przede wszystkim wiarygodny podmiot pracuje się bardzo komfortowo. To naprawdę szczera i partnerska relacja biznesowa, która mam nadzieję, będzie kontynuowana w przyszłości - mówi Fabian Eryk Barbarowicz, Managing partner z TUF RE.

Grupa LCP intensywnie poszukuje jakościowych inwestycji i współpraca z TUF RE jest naturalną konsekwencją obranej strategii rozwoju.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Współdziałanie obydwu firm rozpoczęła się od zakupu Pasażu Chełmińskiego, oddanego do użytkowania w listopadzie 2019 r. Kompleks składa się obecnie z 3 budynków o łącznej powierzchni 5740 mkw. i 170 miejsc parkingowych, które zapewniają bezpośredni dostęp do lokali najemców i już wkrótce będzie rozbudowywany o kolejne 1000 mkw.

Podobnie Pasaż Warmiński, który jako park handlowy działający bezpośrednio przy drodze krajowej 51, w okolicy Term Warmińskich, w Lidzbarku Warmińskim jest przykładem obiektu handlowego docenianego zarówno przez mieszkańców Lidzbarka, jak i sąsiadujących miejscowości, a także turystów, dla których Retail Park wraz z operatorem spożywczym Biedronka, będąc jedynym takim projektem w okolicy, jest również często ważnym przystankiem zakupowym w czasie ich podróży.

Pasaż Warmiński został oddany do użytku w kwietniu 2021 roku. Najemcami są zarówno firmy sieciowe jak Biedronka, CCC, KiK, Martes Sport, 4F, Smyk, Tedi, Rosmann, Pepco, Media Ekspert jak i lokalni przedsiębiorcy. Wkrótce Pasaż zostanie rozbudowany o kolejną fazę, która wprowadzając operatorów z segmentów DIY i wystroju wnętrz uzupełni ofertę, co dodatkowo wzmocni cały potencjał zakupowy kompleksu w rejonie i przyciągnie kolejnych klientów do tej lokalizacji.