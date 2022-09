Dobry projekt powinien być dostępny dla wszystkich. Wyjątkowe partnerstwo Zary i Studio Nicholson obiecuje to dzięki kolekcji, w której każdy produkt jest zgodny z archetypową formą Studio Nicholson. Cechuje się prostotą, a zarazem elastycznością w kultowych kształtach marki. Mocne sylwetki zostały doprowadzone do perfekcji i zaprojektowane z myślą o beztroskim ruchu i życiu w centrum miasta.

Międzynarodowe kontakty Zary pozwoliły założycielowi i dyrektorowi kreatywnemu Studio Nicholson, Nickowi Wakemanowi, podejść entuzjastycznie do tej współpracy. Dzięki wykorzystaniu wyłącznie szlachetnych tkanin i oryginalnych wzorów, powstała kolekcja, która już jest triumfem branży.

Od momentu uruchomienia Studio Nicholson w 2010 roku postawiłem sobie za cel stworzenie modułowej garderoby, która zapewnia komfort, przejrzystość i trafność w codziennych decyzjach robimy, kiedy się ubieramy. Ubrania powinny poprawiać nasz nastrój, poruszać się, kiedy my to robimy i nigdy nie wyglądać na przestarzałe. Utrzymanie tego etosu przez ostatnie dwanaście lat dało mi wgląd w to, co działa, a co nie. Funkcjonalność i tkanina są kluczowe. Do każdej nowej kolekcji podchodzę z takim samym rygorem, jak architekt projektuje budynek – i zaczynam od upewnienia się, że fundamenty są mocno osadzone. Ta dbałość o szczegóły oznacza, że ​​Studio Nicholson nie jest czymś, na co każdy może sobie pozwolić - zaznacza Nick Wakeman .