Współpraca z najemcami wizytówką zarządcy obiektu

Zainteresowanie najemców lokalami w centrach Designer Outlet to trend, który szczególnie przybrał na sile w ostatnich kilkunastu miesiącach.

Marka w tym czasie bardzo umocniła swoją pozycję na retailowym rynku outletowym i stała się jeszcze bardziej popularną destynacją zakupową, obfitującą w nowe otwarcia i szeroką ofertę.

To efekt kilku zmiennych, które istotnie przyczyniły się do rozwoju portfolio, ale i samego konceptu, nad rozwojem którego czuwa jeden zarządca.

ROS Retail Outlet Shopping, który jest operatorem jedenastu outletów w Europie, zarządza również centrami Designer Outlet Gdańsk, Designer Outlet Sosnowiec i Designer Outlet Warszawa. To doświadczona firma z ponad 10-letnim doświadczeniem rynkowym, której wyróżnikiem jest wieloletnia współpraca z najemcami w obrębie całej sieci.

Scentralizowana i spójna strategia, adaptowana we wszystkich obiektach, daje wysoki komfort i poczucie bezpieczeństwa partnerom biznesowym. Dzięki znajomości centrów, stylu zarządzania, wiele marek wynajmujących lokale decyduje się na wieloletnią współpracę. Co więcej, mamy tu do czynienia

z poszerzaniem sieci sklepów poprzez kolejne otwarcia w centrach zarządzanych przez ROS. Tylko w ostatnim czasie z możliwości rozszerzenia zasięgu sprzedaży w obrębie polskich centrów Designer Outlet, bo na nich się skupiamy, skorzystało prawie 10 marek.

– Między innymi swój drugi salon otworzyła marka BOSS, która w minionym roku po dobrym, stale rosnącym poziomie sprzedaży w Warszawie zdecydowała się na wejście do Designer Outlet Sosnowiec. Podobny krok wykonała marka optyczna Outly, która nie tak dawno debiutowała w Polsce właśnie w Designer Outlet Warszawa – mówi Dariusz Obołończyk, Centre Manager Designer Outlet Sosnowiec, ROS Retail Outlet Shopping. Kolejną destynacją Outly jest Designer Outlet Gdańsk, gdzie marka otworzyła swój trzeci lokal.

- Oprócz Outly, w styczniu tego roku powitaliśmy też szwedzki brand Marc O’Polo, który swój pierwszy salon w polskim centrum z portfolio ROS otworzył w Designer Outlet Warszawa oraz Paris Optique, który prowadzi sklepy w stołecznym i śląskim centrum – mówi Ireneusz Homa, Centre Manager Designer Outlet Gdańsk, ROS.

Zadowolony ze współpracy z gdańskim Designer Outlet włoski Benetton, na początku 2022 roku otworzył swój sklep w Warszawie.

Oczywiście, nie zawsze w grę wchodzi rozwój sprzedaży poprzez otwarcia kolejnych salonów. Wiele marek korzysta np. z możliwości powiększenia lokalu. W ostatnim czasie na dużą skalę skorzystały z tego Nike oraz Adidas, które po sukcesie w Designer Outlet Warszawa powiększyły się także w Gdańsku.

Siła poleceń

Dużą rolę w podjęciu decyzji o współpracy marka – centrum handlowe odgrywa reputacja obiektu przede wszystkim wśród najemców.

- Siłą centrów Designer Outlet są polecenia i rekomendacje pomiędzy najemcami. Jesteśmy bardzo dumni z faktu, że nasi partnerzy polecają sobie wzajemnie nasze obiekty i tym samym wystawiają nam najlepszą opinię. Dlatego tak ważna jest dla nas spójna strategia komercjalizacji, bliska współpraca z partnerami biznesowymi z całej Europy, oraz dopasowana, konsekwentna strategia marketingowa, które pracują na profesjonalny wizerunek obiektów w portfolio ROS – mówi Katarzyna Ciemińska, Centre Manager Designer Outlet Warszawa, ROS.

Warto podkreślić, że wyżej wymienione starania znalazły swoje odzwierciedlenie w raporcie Outlet Centre Performance Report Europe (OCPRE) 2020, przygotowanym przez firmę doradczą Ecostra, która wysoko oceniła te działania.

- Staramy się, aby ścisła i profesjonalna współpraca pomiędzy ekspertami ds. leasingu, sprzedaży i marketingu doprowadzała centra Designer Outlet do wysokiego poziomu wydajności, oczekiwanego przez partnerów marki i inwestorów – podkreśla Katarzyna Ciemińska. To ważny argument dla stałych oraz przyszłych najemców.