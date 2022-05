Wszyscy święci pod Wawelem. Tutti Santi otwiera nowy lokal w Krakowie

Włoskie sacrum – tak określić można estetykę panującą w lokalach należących do sieci pizzerii Tutti Santi. Obrazy z wizerunkami świętych, a przede wszystkim tradycyjny wystrój nawiązujący do klimatu wnętrz sakralnych gotyckich świątyń – takie elementy urządzenia wnętrza łączą wszystkie lokale należące do sieci. W takim wystroju utrzymany zostanie także nowy, krakowski lokal Tutti Santi.

Najnowszy lokal Tutti Santi działa w Krakowie, przy ulicy Medweckiego 7.

Podobnie jak w przypadku wcześniej otwartych lokali, za koncepcję wystroju wnętrza krakowskiego lokalu odpowiada LSD.Studio.

Na ścianach lokalu widoczne są wizerunki świętych. Wystrój uzupełniają witraże, podwieszane sufity i parawany.

- Kolejne otwarcie lokalu Tutti Santi to dla nas zawsze wielka radość. Tym razem jest podwójna, bo ma miejsce w naszym rodzinnym mieście – mówi Daniela Trandasir, opiekun marki Tutti Santi w firmie LSD.Studio, komentując otwarcie kolejnej restauracji na krakowskich Czyżynach. LSD.Studio odpowiada za opracowanie koncepcji wystroju wnętrz, a także projektów wykonawczych krakowskiej restauracji.

- W pracy projektanta nie chodzi tylko o stworzenie ładnego, przytulnego, czy nawet nowatorskiego i niepowtarzalnego dizajnersko wnętrza zapierającego dech w piersiach. W urządzaniu wnętrz komercyjnych, naszą rolą jest pomoc w osiągnięciu sukcesu danej marki - dodaje Daniela Trandasir.

Tutti Santi "konsekwentne w budowaniu wizerunku"

- Historia rozwoju marki Tutti Santi i jej konsekwentnej ekspansji pokazuje, jak bardzo ważna jest nie tylko dbałość o wysoką jakość użytych w kuchni produktów, odpowiedni poziom obsługi czy skuteczny marketing, ale także konsekwencja w całym procesie budowania wizerunku - na początku, kiedy firma zaczyna odnosić pierwsze sukcesy, ale także później, gdy stara się utrzymać swoją pozycję na rynku. Dotyczy to także utrzymania jakości otoczenia w jakim klient spotyka się z marką - a więc we wnętrzu restauracji, które uzupełnia i umacnia jej wizerunek - wyjaśnia Agnieszka Gawron, współwłaścicielka i założycielka, a jednocześnie dyrektor kreatywny LSD.Studio.

- Już na początku naszej współpracy z tą marką wiedzieliśmy, że najważniejsze jest zaufanie, którym klient musi nas obdarzyć, by udało się wdrożyć w życie nasze pomysły, często nieszablonowe czy wręcz kontrowersyjne - Agnieszka, podkreśla jednocześnie, że to właśnie te ostatnie dają możliwość większej kreacji na poziomie projektu wystroju wnętrza i szansę szerszej rozpoznawalności marki, a przez to jej szybszy rozwój - dodaje.

- Do tego z pewnością potrzeba nieco odwagi i bardzo nas cieszy, że tej nie zabrakło właścicielom marki, gdy wspólnie opracowywaliśmy detale wizerunku lokali - wspomina.

Wizerunki świętych - kontrowersyjne, ale charakterystyczne

Oprócz najbardziej charakterystycznego, a jednocześnie mogącego budzić kontrowersje elementu wystroju, jakim są wizerunki świętych wykonane metodą tradycyjnego fresku, klimat wnętrzu restauracji nadają witraże, podwieszane sufity, meble czy detale metaloplastyczne, np. parawany eksponujące włoskie produkty, jednocześnie dające siedzącym przy nich osobom intymność.

- Paradoksalnie, w przypadku Tutti Santi, musieliśmy przekonać inwestora do nawiązania w jak najbardziej dosłowny sposób do nazwy marki. W każdym innym przypadku takie rozwiązanie zostałoby uznane tylko za poprawne i bezpieczne. Tutaj jednak, gdy w grę wchodziły jednoznaczne nawiązania do wizerunków świętych i dekoracje wywodzące się bezpośrednio ze sztuki sakralnej, decyzja nie była tak prosta. Pojawiały się wątpliwości, czy klienci będą na tyle otwarci, by zaakceptować taką interpretację, jak zareagują, czy nie jest to zbyt odważne i bezpośrednie podejście - stwierdza Agnieszka Gawron.

- Obecnie, po otwarciu ponad dziesięciu lokali w całej Polsce, wizerunki świętych i cały wystrój pizzerii urósł już niejako do kategorii symbolu, zarówno dla marki Tutti Santi, jak i dla nas, jako projektantów w branży gastronomicznej - dodaje.

