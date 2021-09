Wszystkie parki handlowe Stop Shop z kompletem najemców

Wszystkie dziesięć projektów Stop Shop jest w 100 proc. skomercjalizowane.

Na imponujący wynik wpłynęły podpisane w ostatnim czasie cztery znaczące umowy.

Łącznie nowi najemcy - VIVE Profit, Action, Outlet Nexterio oraz TEDi – wynajęli prawie 4,4 tys. mkw. powierzchni w parkach handlowych w Lublinie, Włocławku i Mławie.

Format parków handlowych nieprzerwanie pozostaje w centrum uwagi rynku retail. Potwierdzeniem tej tezy są także wyniki osiągane w tym sektorze przez należącą do IMMOFINANZ, markę STOP SHOP. Na polski portfel STOP SHOP-ów składa się aktualnie dziesięć lokalizacji, o sumarycznej powierzchni wynoszącej 75 670 mkw.

W 3 kwartale 2021 umowy najmu dla STOP SHOP podpisało aż czterech najemców. Tenant-mix wzmocniły już VIVE Profit (STOP SHOP Lublin), Action (STOP SHOP Włocławek) oraz Outlet Nextiero (STOP SHOP Lublin). Natomiast we wrześniu swoją działalność zainauguruje TEDi (STOP SHOP Mława). Firmy wynajęły analogicznie: 1.500 m kw., niemal 1.240 m kw., 880 m kw. oraz ponad 750 m kw. Łącznie we wszystkich parkach handlowych, funkcjonujących pod szyldem STOP SHOP, wynajęte jest 100% powierzchni.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Kapitalny wynik komercjalizacji obiektów STOP SHOP, to wypadkowa wielu czynników. Dziś, w dobie pandemii, ich szczególnie mocnymi stronami są architektura oraz kompaktowość, które wpływają na większy komfort zakupów i umożliwiają utrzymanie reżimu sanitarnego na najwyższym poziomie. Nie bez znaczenia jest również fakt, iż nasze obiekty są świetnie skomunikowane, a także dysponują przestronnymi parkingami, z których bezpośrednio można dostać się do dowolnego lokalu - mówi Magdalena Kowalewska, Country Manager Operations Poland, IMMOFINANZ. - Ostatnio podpisane umowy są najlepszym potwierdzeniem atutów tego formatu, który, na stosunkowo niewielkiej powierzchni, oferuje tak różnorodny tenant-mix. Co więcej, podpisujemy umowy na poziomie czynszów sprzed 2020 roku, co jeszcze bardziej podkreśla popularność tego formatu handlowego - dodaje.