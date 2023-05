W poniedziałek po południu w poznańskim centrum M1 doszło do wybuchu, w następstwie którego pojawił się pożar. Do akcji przystąpiło co najmniej 10 zastępów straży pożarnej.

Partnerzy serwisu

Wybuch w poznańskim centrum handlowym. 10 zastępów strażaków w akcji

Do zdarzenia doszło w pralni chemicznej. Po godzinie 14.00 informację o pożarze otrzymała poznańska straż pożarna. - Doszło do wybuchu środków chemicznych w pralni znajdującej się w centrum handlowym M1 w Poznaniu. Na miejscu pracuje naszych 10 zastępów. W wyniku zdarzenia poszkodowana została jedna osoba. Została już przewieziona do szpitala. Dwie są badane na miejscu" - przekazał serwisowi epoznan.pl oficer dyżurny wielkopolskich strażaków. - W akcji bierze udział 10 zastępów straży. Wstępnie nie zarządzono ewakuacji całego budynku, nie wiadomo, jakie będą dalsze decyzje" - dodał. Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Nie przegap najważniejszych wiadomości Obserwuj nas w Google News

© Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin