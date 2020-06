Wygrają firmy, które postawiły na zmianę. Google o cyfryzacji sieci handlowych

- Długofalowe strategie rozwoju powinny teraz zakładać rozwój w oparciu o zmianę - mówi Dawid Papież, Industry Head, Export Sector Google Polska. - Tylko w ostatnich kilku tygodniach mogliśmy obserwować ogromne zmiany w technologii, komunikacji, a nawet jeśli chodzi o normy społeczne pojawiające się w okresie restrykcji. Moim zdaniem, wygranymi będą te przedsiębiorstwa, które postawiły na szybką adaptację do zmieniającej się rzeczywistości, w tym również w obszarze technologii.

Sieci handlowe chętniej niż dotychczas sięgają po wsparcie technologiczne. - Mamy na to coraz więcej dowodów. Dobrym przykładem może być spółka LPP, która ma za sobą kilka fantastycznych wdrożeń, w tym adaptację projektów chmurowych. Implementacja innowacji w strukturach e-commerce oraz przeniesienie do chmury części infrastruktury bazującej na klasycznych rozwiązaniach pozwoliło firmie na większą elastyczność i skalowalność oraz na optymalizację kosztów - wymienia Dawid Papież. - Co więcej, wśród innowacyjnych rozwiązań wdrożonych w LPP, pojawiły się również narzędzia umożliwiające rekomendowanie produktów klientom www - w oparciu o sztuczną inteligencję.

Innym przykładem innowacyjnych rozwiązań są elektroniczne metki, które pozwalają na efektywną optymalizację łańcucha dostaw oraz krótszy czas przygotowania towaru. Godna uwagi, zdaniem Dawida Papieża, jest również technologia wykorzystywana przez e-obuwie i CCC oraz innych firm obecnych na polskim rynku handlowym.

Które technologie zmienią rynek? - Zdecydowanie te oparte na chmurze - uważa Dawid Papież. - Są również takie procesy, które rozwijają się od lat, np. szybkość mobilnych stron www - kluczowy element, na który powinny zwracać uwagę firmy i sieci handlowe. Zapewniam jednak, że elementów, w które warto inwestować jest naprawdę sporo.

