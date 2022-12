Hebe, jak co roku, przygotowało katalog prezentów, a w nim mnóstwo pomysłów na to, czym możesz obdarować swoich bliskich w nadchodzące święta.

W katalogu Podaruj piękno w te Święta Hebe przedstawia szeroki wachlarz produktów dla całej rodziny.

Oferta obowiązuje do 24 grudnia br. w sklepach stacjonarnych.

Dostępna jest także na hebe.pl i w aplikacji.

W ofercie świątecznej znalazło się wiele produktów z różnych kategorii. Wśród nich: akcesoria i kosmetyki do makijażu, zapachy dla kobiet i mężczyzn, biżuteria, kosmetyki do pielęgnacji twarzy, ciała i włosów. Oferta świątecznego katalogu pozwoli uszczęśliwić najbliższych w każdym wieku.

Fanom makijażu Hebe proponuje wysokiej jakości akcesoria marki Hebe Professional. Klienci znajdą w ofercie m.in. zestawy pędzli do twarzy i oczu, które z kartą My Hebe są objęte zniżką o 20 proc.

Oprócz tego, w świątecznej ofercie Hebe znalazły się wszystkie kosmetyki do makijażu marki Pastel, które zostały objęte promocją do -20 proc. Ponadto dla wszystkich fanów makijażu Hebe przygotowało wyjątkową promocję - przy zakupie dowolnego podkładu marki AA, Cashmere, Revlon, Ingrid lub Lirene drugi podkład tej samej marki klienci otrzymają za 1 grosz.

Promocją zostały objęte również wszystkie produkty marki Revolution Makeup – przy zakupie dowolnych produktów marki Revolution Makeup za min. 50 zł, klienci otrzymają paletę cieni Revolution Makeup Kitulec #Blendkitulca lub #Glowkitulca za 1 grosz.

Dla klientów posiadających kartę My Hebe przewidzianych jest wiele dodatkowych promocji. Za wszystkie produkty makijażowe marek Bell HypoAllergenic, Hean i Pierre René, z kartą My Hebe zapłaci się 40 proc. mniej, natomiast za kosmetyki naturalne do makijażu marek Felicea, Annabelle Minerals, Miya Cosmetics oraz Ecocera z kartą My Hebe zapłacimy 20 proc. mniej. Także produkty marek Claresa, Profusion i Affect z kartą My Hebe są objęte zniżką o 20 proc.

Wszystkich fanów malowania paznokci na pewno ucieszy atrakcyjna oferta – przy zakupie wybranych lakierów lub odżywek do paznokci marek Eveline Cosmetics, Ingrid, Delia, Claresa, Pastel, Sally Hansen, Neess, Nail Tek oraz Seche, drugi produkt, ten sam lub tańszy, przysługuje za 1 grosz.

W tegorocznej ofercie świątecznej Hebe dostępne są również zróżnicowane akcesoria. Za zestaw Balanced Skin marki Glov, w skład którego wchodzi rękawica do demakijażu i krem do twarzy, zapłacimy 119,99 zł zamiast 159,99 zł. W ofercie znajdują się również kosmetyczki by Hebe przecenione z 26,99 zł na 21,59 zł.

Perfumy to zawsze świetny pomysł na prezent dla niej i dla niego. W świątecznej ofercie Hebe klienci znajdą damskie perfumy takich marek jak Lancôme, Versace, Tous, Tommy Hilfiger, Jimmy Choo czy Calvin Klein już od 89,99 zł. Wśród męskich zapachów znajdziemy m.in. Lacoste, Hugo Boss, Tous, Scalpers, Tommy Hilfiger czy Calvin Klein już od 89,99 zł.

W świątecznej ofercie Hebe znajdziemy też liczne zestawy do pielęgnacji twarzy i ciała dla niej i dla niego. Z serii damskich zestawów Hebe proponuje zestaw Yumi serum i pianka do twarzy za 39,99 zł, zestaw Ziaja Baltic Home SPA krem-maska, serum do twarzy szyi i dekoltu, nawilżające serum do ciała oraz żel do mycia 3w1 również za 39,99 zł, zestaw BeBio Bioodmłodzenie 40+ naturalny krem-maska do twarzy na noc, serum-olejek do twarzy i krem pod oczy za 79,99 zł.

Nowy katalog świąteczny Hebe jest w tym roku bogaty w produkty dla mężczyzn, począwszy od maszynek i zestawów do golenia po zestawy produktów do pielęgnacji skóry. W katalogu znajdziemy zestawy takie jak: tołpa dermo men węglowy żel do mycia twarzy i łagodzący balsam po goleniu w cenie 37,99 zł, zestaw tołpa dermo barber żel do mycia twarzy z zarostem i brodą, balsam-żel do twarzy z zarostem i olejek do brody za 69,99 zł, zestaw Ziaja Yego krem nawilżający do twarzy, żel pod prysznic, balsam po goleniu i antyperspirant w kulce za 26,99 zł, a także zestaw Roomcays balsam do brody, olej do brody i kartacz w cenie 74,99 zł.

Dla wszystkich fanów naturalnej pielęgnacji dostępne są zestawy wyjątkowych marek m.in. Needit Nature, Yope, Mafka, Feel Free, Organique, Nacomi, Resibo czy Sielanka już od 29,99 zł.

Ponadto w ofercie znalazło się wiele produktów z serii K-beauty. Dla zainteresowanych koreańską pielęgnacją Hebe również stworzyło atrakcyjną ofertę. Wszystkie produkty marki Cliv z kartą My Hebe zostały przecenione o 40 proc., za kosmetyki marki Mizon zapłacimy 20 proc. mniej, a kupując dwie dowolne maseczki znanej marki Purederm, trzecią w tej samej cenie lub tańszą klienci otrzymają za 1 grosz.



Osobom, które wybór wolałyby zostawić swoim bliskim, Hebe proponuje zakup karty podarunkowej, ważnej przez rok od daty nabycia. Z pewnością będzie ona miłą niespodzianką dla tych, którzy uwielbiają zakupy w Hebe.





