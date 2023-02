Hebe przygotowało nietuzinkowe propozycje walentynkowe. Produkty z oferty wspaniale sprawdzą się nie tylko jako upominek dla ukochanej osoby.

Produkty Hebe sprawdzą się też jako niezwykły prezent, który możemy sprawić samemu sobie… w duchu #selflove.

W walentynkowej ofercie Hebe prezentuje szeroki wachlarz produktów, które sprawią, że ten dzień będzie wyjątkowy.

Wiele produktów objętych jest promocją.

W walentynkowej propozycji Hebe znalazło się wiele produktów z różnych kategorii, m.in. akcesoria i kosmetyki do makijażu oraz zapachy dla kobiet i mężczyzn. Za produkty z ostatniej kategorii zapłacimy do 60 proc. mniej w okresie od 2 do 15 lutego br. Wśród produktów znalazły się zapachy marek takich jak Karl Lagerfeld, Hugo Boss, Tous, Cacharel.

Produkty objęte promocją to także kosmetyki do makijażu, np. wodoodporny tusz do rzęs marki Eveline Cosmetics, którego cena promocyjna wynosi 9,99 zł oraz paleta cieni do powiek marki Hebe Professional, za którą zapłacimy 24,99 zł. Ponadto, wśród kosmetyków objętych rabatem -60 proc. klienci odnajdą również róż do policzków marki Bourjois za 31,99 zł oraz podkład do twarzy marki L’Oréal Paris w cenie 41,99 zł.

Promocją objęte zostały również produkty takich marek, jak: Gosh, Paese, Claresa czy Max Factor. Oprócz tego na klientów Hebe czekają zestaw 4 świec zapachowych marki Yankee Candle za 29,99 zł.

Wszystkie produkty w promocyjnych cenach zakupimy w terminie od 2 do 15 lutego 2023 r. Oferta dostępna jest w drogeriach Hebe, w aplikacji oraz na hebe.pl.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl