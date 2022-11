Odliczanie dni do Bożego Narodzenia ułatwią dostępne w sklepach Lidl Polska i na stronie lidl.pl kalendarze adwentowe, cechujące się zróżnicowaną formą oraz zawartością.

W sklepach Lidl Polska oraz na stronie internetowej lidl.pl klienci mogą kupić kalendarz adwentowy Livarno , który jednocześnie jest wyjątkową ozdobą wnętrz.

W świątecznej ofercie Lidl Polska klienci znajdą też kalendarze o bardziej standardowej formie.

Małym czytelnikom spodoba się kalendarz adwentowy wydawnictwa Wilga, w którym pod okienkami kryją się 24 miniaturowe książeczki z klasycznymi baśniami.

Fanom samochodzików dużo radości sprawi kalendarz Hot Wheels, wypełniony miniaturowymi pojazdami.

Kalendarz adwentowy przygotowała także firma Mattel, producent lalek Barbie.

W sklepach Lidl Polska i na stronie lidl.pl można także kupić kalendarz adwentowy Jollypaw, przeznaczony dla… zwierząt.

Lidl Polska od lat współpracuje z Caritas Polska oraz Caritas w Diecezjach, podejmując działania na rzecz niemarnowania żywności, a także pomagając osobom potrzebującym: samotnym, znajdującym się w kryzysie bezdomności, wielodzietnym rodzinom itp. W ciągu minionych dwóch lat centra dystrybucyjne sieci przekazały Caritas ponad 218 ton towarów. Co więcej, dwa razy do roku w sklepach Lidl Polska odbywają się zbiórki żywności na rzecz podopiecznych Caritas, podczas których każdorazowo zbieranych jest kilkadziesiąt ton artykułów spożywczych.

Jednym z aspektów wspomnianej współpracy jest również pomaganie ludziom dotkniętym kryzysem uchodźczym. Aby ich wesprzeć, Lidl Polska wprowadził do swojej oferty kalendarz adwentowy „Boski Adwent”, przygotowany dla Caritas i dostępny w cenie 14 zł. Dochód z jego sprzedaży zostanie przeznaczony na pomoc obcokrajowcom, którzy musieli opuścić swoje domy. Wewnątrz każdego egzemplarza są 24 czekoladki, a „pod okienkami” znajdują się zadania skierowane do dzieci i ich rodzin, związane z okresem adwentu. Ponadto w kalendarzu umieszczono 6 kodów QR. Każdy z nich zawiera odnośnik do filmu poświęconego zagadnieniom różnic kulturowych w przeżywaniu Świąt Bożego Narodzenia. W poszczególnych materiałach wypowiadają się misjonarki oraz misjonarze, jak i osoby świeckie, pomagające potrzebującym w różnych rejonach świata. Szata graficzna kalendarza również nawiązuje do wielokulturowości. Ma on wymiar nie tylko humanitarny, lecz także edukacyjny: uczy wrażliwości, przybliża najmłodszym problemy trapiące nasz świat. A jednocześnie – przez cały okres adwentu – daje coś na osłodę.

