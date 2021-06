Wyjątkowe premiery w Designer Outlet Warszawa

Made in M to nowo otwarty salon znanej na całym świecie Max Mara Fashion Group, gdzie klientki znajdą propozycje także od marek: Marella, Max&Co i Pennyblack.

Wśród włoskich marek, które wybrały Designer Outlet Warszawa na swój pierwszy i jedyny salon outletowy w Polsce jest też TWINSET.

Designer Outlet Warszawa, dzięki nowym markom, jeszcze mocniej zaznacza status największego w Polsce outletu z modą premium wraz z jedynymi w Polsce sklepami marek takich, jak m.in.: Armani, Furla, Hogl, Manila Grace czy Tous.

Na 146 mkw. w nowej części handlowej Designer Outlet Warszawa powstało wyjątkowe miejsce oferujące modę co roku prezentowaną na międzynarodowym fashion week w Mediolanie. Made in M to nowo otwarty salon znanej na całym świecie Max Mara Fashion Group, gdzie oprócz bogatej kolekcji MaxMara klientki znajdą propozycje od marek Marella, Max&Co i Pennyblack. Doskonałej jakości okrycia wierzchnie, także te w klasycznym camelowym kolorze, linie eleganckie i casualowe oraz dodatki to kwintesencja tego, z czego słynie ten włoski dom mody.

Wystrój wnętrza i witryny salonu wyraża osobowość i charakter marki. Jest urządzony w sposób niezwykle prosty, a jednocześnie intrygujący. Kolory mebli i materiałów wykończeniowych dobrane zostały spośród palety neutralnych barw, tak by jak najpełniej wyeksponować i podkreślić prezentowane w salonie produkty. Elegancka architektura salonu służy stylowym ubraniom.

Wśród włoskich marek, które wybrały Designer Outlet Warszawa na swój pierwszy i jedyny salon outletowy w Polsce jest też TWINSET. Na 130 mkw. marka zaprasza do rozsmakowania się we włoskim dolce vita. Asortyment sklepu obejmuje wszystko to, co kojarzy się z luksusem i wyrafinowaniem. Doskonałe tkaniny, dbałość o krój i wykonanie, nietuzinkowe dodatki i aplikacje, które każdej z propozycji dodają charakteru.

– Kolekcje grupy Max Mara i TWINSET są cenione wśród klientek z całego świata. Dlatego tym bardziej cieszy fakt, że marki te dołączyły do grona najemców Designer Outlet Warszawa. Dzięki temu jeszcze mocniej zaznaczamy status centrum jako największego w Polsce outletu z modą premium wraz z jedynymi w Polsce sklepami marek takich jak m.in. Armani, Furla, Hogl, Manila Grace czy Tous. To też odpowiedź na rosnące potrzeby naszych klientów, którzy poszukują doskonałej jakości w najlepszych cenach w przedziale rabatowym 30-70 proc. w porównaniu do oferty regularnej – mówi Katarzyna Ciemińska Centre Manager Designer Outlet Warszawa.