Z okazji Black Friday SMYK, z myślą o najmłodszych, przygotował w tym roku specjalną ofertę obejmującą bardzo duże rabaty.

W SMYKu rabaty sięgać będą nawet do 70 proc. na wybrane zabawki oraz 25 proc. na ubrania i buty własnej marki COOL CLUB (łączy się z wyprzedażą).

Promocje przygotowane w ramach Black Week SMYKA są dostępne dla wszystkich klientów sieci.

Obowiązują od czwartku 24 listopada do poniedziałku 28 listopada br.

SMYK jest kultową marką dla dzieci oraz ich rodziców, oferującą bardzo szeroki wybór zabawek, odzieży i obuwia, a także akcesoriów niemowlęcych oraz innych produktów dla dzieci w wieku od 0 do 14 lat. Jednym z największych atutów SMYKA jest dostępność „pod jednym dachem” i w bardzo atrakcyjnych cenach wielu produktów z różnorodnych kategorii, dzięki czemu klienci sieci zawsze mogą znaleźć to, czego szukają.

Podczas trwającego Black Weekend, a także Black Friday – w najbliższy piątek, 25 listopada – sklepy stacjonarne SMYKA oraz sklep internetowy smyk.com czekają na wszystkich, którzy poszukują prezentów dla dzieci w każdym wieku, a przy tym w jednych z najbardziej atrakcyjnych promocji dostępnych obecnie na rynku.

W tym roku SMYK przygotował m.in. wyjątkową ofertę dla wszystkich wielbicieli klocków LEGO, dzięki której zarówno najmłodsi, jak i najstarsi fani tej kultowej marki będą mieli możliwość wyboru wielu zestawów które w ramach trwającej promocji, w zależności od wybranego produktu, można nabyć z rabatem na poziomie 30 proc.

Black Friday w sklepach SMYK.

Dużym zainteresowaniem najmłodszych klientów cieszy się także wyjątkowa oferta zabawek z najważniejszymi bohaterami serialu animowanego „Psi Patrol”, które dzięki promocji Black Friday SMYKA można obecnie kupić nawet o ponad połowę taniej.

W tegorocznej ofercie rabatowej oprócz klocków LEGO czy zabawek z serii Psi Patrol znalazły się również produkty innych globalnych marek, takich jak Fisher-Price, Hot Wheels, Barbie, Rainbow High, Play-Doh, Vtech oraz wielu innych. Dodatkowymi promocjami objęte są także różnorodne produkty marek własnych – COOL CLUB i SMIKI – dostępne wyłącznie w sklepach SMYK.

Smyk przygotował mnóstwo rabatów dla najmłodszych.

Oferty promocyjne SMYKA przygotowane z okazji Black Friday z każdym rokiem poszerzane są o nowe kategorie produktów i cieszą się coraz większym zainteresowaniem naszych klientów, co obserwujemy zarówno w ponad 220 sklepach stacjonarnych zlokalizowanych w Polsce, jak i naszym sklepie internetowym smyk.com oraz w aplikacji mobilnej. W ramach dostępnych promocji oferujemy zabawki marki własnej SMIKI oraz produkty renomowanych, światowych marek w najbardziej przystępnych cenach. Co niemniej istotne, zakupy w SMYKU są również w pełni bezpieczne i gwarantują najwyższą jakość oferowanych produktów. Jest to szczególnie ważne w okresie świątecznym, gdy zależy nam, by wymarzone prezenty spełniały oczekiwania dzieci – mówi Agnieszka Czyżewska, Non fashion buying director, SMYK S.A.

Oferta promocyjna Black Friday nie jest jedyną propozycją SMYKA w tym okresie. Na szczególną uwagę klientów zasługują również wyjątkowe produkty, które prezentowane są podczas tegorocznej kampanii świątecznej. Jest to kilkanaście różnorodnych, starannie wybranych zabawek, oferowanych w specjalnych cenach, które nie zmienią się aż do świąt, lub do wyczerpania zapasów.

