Trzydniowe atrakcje z okazji święta zakochanych przygotowała w tym roku dla swoich klientów Avenida Poznań. W dniach od 13 do 15 lutego odbywa się akcja - Balonove Love: kto kocha ten świętuje.

Balonove Love: kto kocha ten świętuje to doskonała szansa, aby przy okazji zakupów zdobyć oryginalny prezent dla ukochanej osoby.

Na klientów w Avenidzie Poznań czekać będą atrakcyjne prezenty związane ze świętem zakochanych.

Avenida przygotowała walentynkowy Instabox, w którym można zrobić pamiątkowe zdjęcia.

Dzień Świętego Walentego skradł serca Polaków i stał się doskonałą okazją do wyrażania uczuć. Akcje marketingowe organizowane w tym dniu cieszą się ogromną popularnością, ponieważ często pozwalają zdobyć oryginalny prezent przy okazji zakupów.

Akcje takie jak Balonove Love przyciągają klientów, którzy mogą pozyskać atrakcyjne upominki nie tylko dla swojej drugiej połówki, ale również dla siebie - mówi Katarzyna Korpak, dyrektor Avenida Poznań.

Klienci, którzy zrobią zakupy za minimum 50 zł otrzymają gigabalon, a na klientów wydających 150 zł czeka pluszowy miś. Natomiast osoby, które wydadzą 250 zł otrzymają walentynkową lampkę led.

Dla wszystkich zakochanych, chcących utrwalić niezapomniane chwile, Avenida przygotowała kolejną atrakcję, czyli walentynkowy Instabox, w którym można zrobić pamiątkowe zdjęcia. Wg badań, dla Polaków świętowanie Walentynek jest dowodem miłości, a co czwarta osoba wskazuje, że to dobra okazja, by spędzić dzień z partnerem.

Akcja Balonove Love będzie trwała od 13 do 15 lutego br. Punkt Obsługi Akcji znajduje się w Avenida Lounge na poz. +1 i jest czynny w godz. 12:00-20:00.

