Klienci Galerii Jurajskiej w Częstochowie, którzy zrobią zakupy na "Black Weekend" mogą zgarnąć jedną z 700 nagród.

Tegoroczny „Black Weekend" w Galerii Jurajskiej jest wyjątkowy.

Poza atrakcyjnymi promocjami i rabatami w sklepach, które sięgają nawet -60 proc., czeka na klientów także specjalna akcja.

Można w niej zgarnąć m.in. nowe karty podarunkowe Galerii Jurajskiej.

W sumie czeka aż 700 nagród.

„Black Weekend", to moc promocji, rabatów, wyprzedaży i innych okazji - dla każdego coś wyjątkowego. W tym czasie można za ułamek ceny upolować upatrzone wcześniej ubrania, ulubione kosmetyki czy rzeczy, które sprawią, że dom będzie jeszcze bardziej przytulny.

Ale to nie wszystko. Częstochowska Galeria Jurajska przygotowała coś specjalnego. Robiąc w galerii zakupy, można zarejestrować paragon, zagrać, dobrze się bawić i sięgnąć po wygraną.

W dniach od 25 do 26 listopada wystarczy zrobić w Jurajskiej zakupy za min. 150 zł, zarejestrować paragon (maksymalnie dwa) w specjalnym Punkcie Obsługi Promocji (czynny od godz. 12:00 do godz. 20:00) i zagrać w emocjonującą, interaktywną grę, w której można sprawdzić swoją pamięć i refleks! Można otrzymać: kartę podarunkową do Jurajskiej o wartości 50 zł, kartę podarunkową do Jurajskiej o wartości 100 zł bądź wyjątkowy kubek.

