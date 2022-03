Wyjątkowy Prezent już ma 50 sklepów. Sieć obchodzi 15. urodziny i ma na koncie już 1 mln spełnionych marzeń

Wyjątkowy Prezent w tym roku obchodzi 15 urodziny, a na koncie ma ponad 1 mln spełnionych marzeń.

w tym roku obchodzi 15 urodziny, a na koncie ma ponad 1 mln spełnionych marzeń. 4 marca miało mieć miejsce huczne otwarcie jubileuszowego 50. sklepu sieci Wyjątkowy Prezent w Polsce. Jednak firma postanowiła przesunąć uroczystość i rzucić siły na wsparcie Ukrainie.

- W trosce o naszych klientów, w obliczu kolejnej fali pandemii SARS-COV-2 przesunęliśmy jubileusz z 4 lutego na 4 marca, a gdy 24 lutego dowiedzieliśmy się o eskalacji wojny na Ukrainie, było dla nas jasne, że wszystkie uroczystości i działania rozrywkowe przesuniemy na czas nieokreślony. W tych czasach jesteśmy solidarni z Ukrainą, więc angażujemy się w pomoc Ukrainie prywatnie i jako firma - mówi Michał Kaleta, dyrektor ds. sprzedaży i rozwoju.

Jaką drogą pokonał Wyjątkowy Prezent przed otwarciem 50 sklepu? 15 lat temu nasza firma jako pierwsza w Polsce zaczęła oferować prezenty w formie przeżyć. Od tego czasu niezmiennie naszą misją jest zmiana kultury wręczania prezentów, podobnie jak ma to miejsce w wielu krajach Europy, np. we Francji. Od 2007 roku przekonujemy Polaków, że spełnianie marzeń jest proste, a same przeżycia zapewniają dużo więcej radości niż rzeczy materialne - wskazuje Michał Kaleta.

- Otwarcie 50. sklepu to kolejny krok milowy w historii firmy. Symboliczna liczba 50 sklepów pokazuje nasz rozwój i drogę, którą sobie wyznaczyliśmy. Jako pierwsi w Polsce zaczęliśmy rozwój sklepów z voucherami i ważnym dla nas jest, żeby dalej być pierwszymi - zarówno jeśli chodzi o innowacje, jak i o pozycję na rynku - dodaje przedstawiciel Wyjątkowego Prezentu.

Rynek voucherowy w Polsce stale się rozwija

Liczba 50 nie utrzyma się długo, a ilość sklepów będzie cały czas dynamicznie rosła. W najbliższym czasie Wyjątkowy Prezent otwiera kolejne sklepy w Opolu, Warszawie, Wrocławiu i wielu innych miastach.

- Rynek voucherowy zaczyna bardzo dynamicznie rosnąć, niejako "odbijając się" po pandemicznych latach. Zauważamy, że ludzie stęsknieni są za wieloma przeżyciami i atrakcjami, jak np. dobrą kolacją czy spektaklem w teatrze. Ponadto wprowadzone przez nas 3 lata ważności voucherów dają klientom duże poczucie bezpieczeństwa i komfort podczas wybierania prezentu dla swoich bliskich - podsumowuje Michał Kaleta.

CEO Wyjątkowego Prezentu, Jakub Matuszewski mówi z kolei o wpływie pandemii na firmę. Odniósł się także do oferowanej przez Wyjątkowy Prezent pomocy Ukraińcom w dobie wojny. - Oczywiście, jak wiele branż w Polsce, mocno odczuliśmy pandemię i kolejne lockdowny, ale staraliśmy się być jak najbardziej elastyczni. Ten czas pomógł nam nawiązać i rozwijać współpracę z partnerami biznesowymi, którzy zapewniają ciekawe i niebanalne usługi online (np. escape room czy degustacje).

Wyjątkowy Prezent włącza się w pomoc Ukraińcom

- Od 24 lutego jesteśmy wstrząśnięci okrutną inwazją Rosji na Ukrainę. Wszyscy jesteśmy ludźmi wychowanymi w duchu solidarności i pomocy, dlatego dziś, na całe szczęście, nie trzeba nikogo zachęcać do wspierania Ukrainy i pomagania potrzebującym. Myślę, że najważniejszym zadaniem liderów i szefów firm jest teraz stworzenie odpowiedniej przestrzeni do wsparcia i dzielenia się tym, co robimy i jak pomagamy - prowadzi to nie tylko do zainspirowania innych, ale także rozwija różne formy pomocy - tłumaczy.

- Każda firma i każda osoba indywidualnie ma swoje możliwości wspierania i dobrze, by nikt nikogo nie oceniał w tym trudnym czasie, podobnie zresztą, jak samego przeżywania tego, co się dzieje. Ktoś reaguje w taki sposób, a ktoś zupełnie inaczej. Nie ma w tym nic złego. Warto jednak pamiętać, że pomoc będzie potrzebna jeszcze przez co najmniej kilka miesięcy czy lat, więc to, że któraś z firm nie włączyła się do pomocy na tym etapie nie oznacza, że nie zrobi tego za jakiś czas.

Wyjątkowy Prezent i Emoti Group (grupa zrzeszająca wszystkie firmy prezentowe w Polsce, na Litwie, Łotwie, w Estonii i Finlandii oraz nasze serwisy oferujące pobyty w wyżej wymienionych krajach) podjęły konkretne działania. Pomoc finansowa na rzecz UNICEF Polska i Fundacji Nasz Wybór, 2 zł od każdego sprzedanego w marcu Vouchera na rzecz wspomnianych organizacji, sprzedaż cegiełek charytatywnych, wsparcie finansowe, które przekazane jest do dyspozycji pracowników z Ukrainy, zawieszenie akcji rozrywkowych, możliwość wzięcia urlopu charytatywnego i wspieranie dawców krwi to tylko te najbardziej widoczne działania.