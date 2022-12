Sieć Żabka rozbudowuje ofertę usług prepaid, wprowadzając do sprzedaży kartę podarunkową Wyjątkowy Prezent w czterech wariantach cenowych.

Karta podarunkowa Wyjątkowy Prezent umożliwia dostęp do pełnej oferty największego w Polsce serwisu z „prezentami w formie przeżyć”.

Nie ma konieczności posiadania konta bankowego lub karty kredytowej.

Karta podarunkowa umożliwia wybór dowolnego z ponad 8000 prezentów dostępnych w ofercie serwisu Wyjątkowy Prezent. Wśród niebanalnych propozycji znaleźć można m.in. całą gamę sportów ekstremalnych, relaksacyjnych i upiększających zabiegów na ciało czy smaków kuchni z całego świata.

Klient kupuje wybrany nominał – 50 zł, 100 zł, 150 zł lub 200 zł – karty Wyjątkowy Prezent w sklepie Żabka, a znajdujący się na paragonie numer rezerwacyjny wpisuje podczas finalizacji zakupów na stronie internetowej www.wyjatkowyprezent.pl. W razie wyboru prezentu, który jest droższy niż posiadany nominał karty, klient ma możliwość dopłaty. Numer rezerwacyjny można wykorzystać tylko raz, a niewykorzystane środki nie mogą być użyte ponownie. Zakupione w sklepach Żabka karty są ważne 3 lata.

Żabka w swojej ofercie posiada bogatą ofertę kart podarunkowych o różnych nominałach, które pozwalają cieszyć się zakupami online bez konieczności posiadania karty płatniczej lub konta bankowego. Są wśród nich m.in. karty podarunkowe Netflix i CDA umożliwiające dostęp do tysięcy seriali i filmów oraz karta podarunkowa Spotifiy Premium pozwalająca na korzystanie z popularnej platformy z utworami muzycznymi, podcastami i audycjami. Dostępem do ulubionych gier można się cieszyć dzięki kodom PlayStation Network, Xbox Live Gold, Google Play, STEAM i Blizzard. W ofercie Żabki są także karty prezentowe do popularnych platform zakupowych: Allegro, Amazon czy Zalando oraz karty podarunkowe Empik i Empik Go.

