Wyjątkowy Prezent kolejny raz w Poznaniu

W poznańskim centrum na klientów czeka nowy salon z voucherami na przeżycia.

Nowy sklep znajduje się na poziomie drugim Avenida Poznań.

W nowo otwartym salonie marki Wyjątkowy Prezent w Avenidzie na 50 mkw. klienci znajdą ponad 200 voucherów dla fanów przeżyć ekstremalnych, miłośników dobrego jedzenia, szukających oferty SPA, wypoczynku, kursów itd. Brand stawia także na rozwój oferty lokalnych atrakcji i przeżyć. Dużo uwagi przykłada również do marek własnych - autorskich kolacji Shitty Dinner, Kolacji w Ciemności, Magicznej Kolacji, Podwodnej Kolacji czy Walk in the Sky.

Co ważne, oprócz wyeksponowanych w sklepie ofert sprzedawcy są w stanie wygenerować na miejscu i od ręki dowolny voucher z prawie 8000 ofert dostępnych na stronie internetowej wyjatkowyprezent.pl. Nowo otwarty salon jest już drugim punktem marki w Avenidzie. Dotychczas w Centrum funkcjonowała wyspa Wyjątkowego Prezentu, do której teraz dołączył osobny lokal. Jest to odpowiedź na rosnące zainteresowania prezentami w postaci przeżyć oraz ukłon w stronę Klientów, aby zapewnić im możliwość spokojnego wyboru, zaplanowania niespodzianki i realizacji przeżycia razem z doradcą.

Wyjątkowy Prezent istnieje na rynku od 2007 roku. W tej chwili posiada 60 sklepów w Polsce, w tym 7 w Poznaniu, z czego 2 w samej Avenidzie. Wyjątkowy Prezent nieprzerwanie głosi, że spełnianie marzeń jest proste, zachęca ludzi do otwarcia się na przeżycia - zarówno na te szalone, jak i te spokojniejsze. Firma w 2022 roku została laureatem nagrody Orły E-Handlu.