Do grona najemców centrum handlowego Wzorcownia we Włocławku dołączył punkt Wyjątkowy Prezent.

Wyjątkowy Prezent ma nowy punkt.

Nowa wyspa Wyjątkowego Prezentu pojawiła się we Wzorcowni.

Inne usługi we Wzorcowi to Zdrofit oraz Multikino.

Pomysły na podarunki czekają w Wyjątkowym Prezencie w centrum handlowym Wzorcownia, na poziomie -1, w sąsiedztwie Drogerii Natura.

Wyjątkowy Prezent to pierwsza w Polsce firma oferująca prezenty w formie przeżyć. Marka jest częścią Emoti Group, która zapewnia usługi w 5 krajach. Oprócz Polski są to także - Litwa, Łotwa, Estonia i Finlandia.

Wzorcownia we Włocławku to wielofunkcyjny projekte zlokalizowanym w centrum miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie stacji PKP i dworca PKS. Klienci mogą korzystać z oferty około 80 sklepów i punktów usługowych, w tym klubu fitness Zdrofit oraz Multikina. Najemcami obiektu są m.in.: 4F, 50 Style, Apart, Big Star, Bytom, C&A, Calzedonia, Canal+, Carry, CCC,Cropp, Cukiernia Sowa, Diverse, Drogeria Natura, eobuwie.pl, Esotiq, Eurofirany, Fabryka Języka, Giacomo Conti, Greenpoint, Grycan, H&M, Home & You, House, ING Express, Martes Sport, McDonald's, Mohito i Multikino.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl