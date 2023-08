Wyjątkowy Prezent, współtworzący międzynarodową Emoti Group, to organizacja, która może pochwalić się dynamicznym rozwojem. Tylko w 2023 roku Wyjątkowy Prezent otworzył kilkanaście nowych sklepów.

Wyjątkowy Prezent zwiększa w ten sposób swoją obecność w galeriach handlowych na terenie całego kraju.

To nie wszystkie z rozwiązań, które w branży wykorzystuje marka.

Dzięki różnorodnym działaniom i obecności na zagranicznych rynkach firma do tej pory sprzedała już ponad 3 miliony produktów.

„Experiences that inspire, emotions that last…” – to hasło, którym kieruje się Emoti Group, której częścią jest Wyjątkowy Prezent. Oprócz marek prezentowych do grupy należą też portale z ofertą wyjazdową – w Polsce jest to portal Emoti. Wyjątkowy Prezent i jego odpowiedniki działające na zagranicznych rynkach chcą zmieniać kulturę obdarowywania, podkreślając, że najważniejsza jest radość z realizacji przeżyć i emocje, które temu towarzyszą. Przeżycia zostawiają po sobie także wspomnienia, które zostają w pamięci na zawsze. Vouchery na przeżycia Grupa sprzedaje też na Litwie, Łotwie, w Estonii i Finlandii. Do połowy 2023 roku marki prezentowe we wszystkich krajach sprzedały łącznie ponad 3 miliony produktów. To wzrost o ponad milion sprzedanych prezentów w porównaniu ze stanem na 2021 rok. W Polsce Wyjątkowy Prezent może pochwalić się liczbą ponad 1 300 000 sprzedanych produktów od początku działalności.

Dążymy do tego, żeby Vouchery na przeżycia stały się naturalnym wyborem przy zakupie prezentu. Sukcesywnie rozszerzamy naszą dystrybucję, co znacznie zwiększa dostępność produktu. Do połowy 2023 roku otworzyliśmy już 16 nowych sklepów, dodając zupełnie nowe miasta do sieci sprzedaży. W tej chwili posiadamy już ponad 80 sklepów własnych, w 32 miastach, a do klientów docieramy również dzięki kanałom retail, co sprawia, że zakup Vouchera staje się jeszcze prostszy. W zeszłym roku rozpoczęliśmy współpracę z Żabką, a w ostatnich miesiącach nasze produkty pojawiły się w sieci Kolporter. Łącznie można znaleźć nas w 9 sieciach zewnętrznych. Stale rozwijamy także naszą obecność on-line poprzez rozbudowę działu e-commerce i współpracę z platformami marketplace – mówi Jakub Matuszewski, CEO w Wyjątkowy Prezent.

- Staramy się także przełamywać barierę finansową i zmieniać sposób, w jaki ludzie myślą o prezentach niematerialnych. Przeżycia mogą być doskonałym wyborem na każdą, nawet małą okazję, ponieważ za każdym razem gwarantują coś unikalnego – radość, emocje, wspomnienia. Jako marka chcemy, by spełnianie marzeń było proste – dodaje Jakub Matuszewski.

Sklepy własne firmy można znaleźć w galeriach handlowych zarówno w dużych miastach takich jak Warszawa, Katowice czy Gdańsk, jak i w nieco mniejszych lokalizacjach, w których dotąd marka nie posiadała jeszcze swoich punktów sprzedaży. Wyjątkowy Prezent w ostatnich miesiącach otworzył sklepy m.in. w Elblągu, Inowrocławiu, Bełchatowie, czy Rybniku. Na ofertę firmy składa się ponad 8500 prezentów w formie przeżyć, w tym wyróżniające się w branży projekty własne: Kolacja w Ciemności, Shitty Dinner, Podwodna Kolacja, Magiczna Kolacja i Walk in the Sky, których rozwój to szczególnie ważny aspekt działań przedsiębiorstwa.

Wyjątkowy Prezent stale rozwija swoją ofertę w zewnętrznych sieciach sprzedaży. Dotyczy to zarówno punktów stacjonarnych na terenie całego kraju, jak i kanałów online. Firma swoje produkty oferuje nie tylko w Żabce, ale i w Media Markt, Auchan, Media Expert, Neonet, Markecie Ubezpieczeń oraz na Empik.com, Muve.pl i Wedding Dream.

Voucheromat to kolejny krok, który Wyjątkowy Prezent podjął, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów. To nowatorskie rozwiązanie w branży przeżyć, które pozwala na szybki i prosty zakup Voucherów bez konieczności kontaktu z doradcą.

Voucheromat to urządzenie dostępne dla klientów niezależnie od działania sklepów stacjonarnych zlokalizowanych w galeriach handlowych. To także miejsce, w którym można wygodnie odebrać przeżycia zamówione online i wręczyć bliskim coś namacalnego - choćby w niedzielę niehandlową. Voucheromat zwiększa dostępność produktów dla wszystkich, którzy dobrze znają markę. Stwarza również szansę na zwiększenie rozpoznawalności, wśród tych, którzy nie mieli jeszcze okazji zapoznać się z ofertą prezentów w formie przeżyć – mówi Bartosz Florczak, koordynator regionalny sieci własnej w firmie Wyjątkowy Prezent, odpowiedzialny za rozwój sieci samoobsługowej.

Pierwszy Voucheromat pojawił się w fińskim oddziale firmy, a polska premiera tego rozwiązania miała miejsce w 2022 roku w Galerii Północnej w Warszawie. Dziś Wyjątkowy Prezent obsługuje 10 tego typu urządzeń, m.in. w Toruniu, Katowicach, Poznaniu, czy Szczecinie. Przedsiębiorstwo stawia na łatwą dostępność produktów, systematycznie zwiększając liczbę miejsc, w których klienci mogą dokonać zakupu Voucherów.

