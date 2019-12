Wykorzystać nowe rozwiązania w sieci? Tak to robi Galeria Młociny

Korzystając z popularnej funkcji Instastory w aplikacji Instagram, znajdziemy gify brandowane bielańskim centrum handlowym, a także specjalną nakładkę AR nawiązującą do Galerii. To pierwsze tego typu działanie centrum handlowego w Polsce.

Galeria Młociny przygotowała dla wszystkich tych, którzy nie tylko chętnie odwiedzają centrum, ale również chętnie korzystają z mediów społecznościowych małą niespodziankę. Po wykonaniu zdjęcia lub materiału wideo w popularnej aplikacji Instagram do dyspozycji użytkowników pojawiły się popularne gify nawiązujące do Galerii. Aby skorzystać z funkcji, należy wejść w zakładkę „Gify” i wpisać hasło „Galeria Młociny”. Zainteresowanym ukażą się ruchome ikonki brandowane bielańskim centrum handlowym, które mogą wykorzystać podczas obróbki publikowanych treści. Wśród nich m.in. logo Galerii. Ponadto stworzono specjalną nakładkę AR dostępną w kilku kształtach, która nawiązuje do centrum handlowego. Galeria Młociny poszerzyła również swoją działalność w mediach społecznościowych, tworząc konta na Instagramie oraz Facebooku poświęcone Hali Hutnik. Znajdziemy tam informację na temat lokali oraz proponowanych ofert, a także licznych, odbywających się w Hali wydarzeń.

Za działania w mediach społecznościowych odpowiada agencja Performance Media, działania PR dla galerii prowadzi MagnifiCo Marketing&PR Consultants.