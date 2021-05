Wynajmujący i najemcy centrów handlowych: sprytny kompromis okazał się fiaskiem

Rozwiązania pierwszej tarczy antykryzysowej przyjęte zostały w ustawie z dnia 2 marca 2020 r., gdy staliśmy w obliczu pierwszego zamknięcia obiektów usługowych i handlowych.

Przewidziano w nich, że w trakcie lockdownu wygasają wzajemne obowiązki stron umowy najmu obiektów wielkopowierzchniowych w galeriach.

Okupione to jednak zostało warunkiem złożenia przez najemcę wynajmującemu wiążącej oferty woli przedłużenia tej umowy o okres obowiązywania zakazu przedłużony o sześć miesięcy.

Oferta nie mogła odbiegać w swoich warunkach (w tym finansowych) od tych przewidzianych w dotychczasowej umowie łączącej strony. I tak wydawało się, że interesy stron zostały przez ustawodawcę sprytnie pogodzone bez konieczności dofinansowywania ich zobowiązań środkami rządowymi.

Od tego czasu minął jednak ponad rok, w trakcie którego wprowadzono trzy kolejne bezwzględne zakazy prowadzenia działalności handlowej w obiektach wielkopowierzchniowych, przepisów nie znowelizowano, wątpliwości dotyczące ich interpretacji narastają, a rządowe wsparcie finansowe nie obejmuje dotowania zobowiązań z tytułu najmu zamkniętych lokali. Uczestnicy obrotu musieli więc poradzić sobie sami, przyjmując w praktyce taki sposób postępowania, by straty minimalizować, przepisy stosować, ale i zabezpieczyć swoją sytuację prawną na wypadek podważenia ich interpretacji, przyjętej jeszcze w trakcie pierwszego okresu obostrzeń.

W czym tkwi problem? Otóż w owym sprytnym kompromisie, jaki miał stanowić rozsądne wyważenie interesów zwalnianych z opłat czynszowych najemców i wynajmujących, którym te straty miały zostać zrekompensowane przedłużonym okresem umowy, w którym obowiązki stron miały być już wykonywane zgodnie z jej treścią. Co bowiem oznacza dla stron umowy najmu ta regulacja przy powtarzających się okresach lockdownu? Kierując się jej literalnym brzmieniem przy czterech zakazach prowadzenia handlu w galeriach najemcy, by uniknąć eskalacji strat w okresach, w jakich nie mogli prowadzić działalności, musieli zobowiązać się do przedłużenia umowy na dotychczasowych warunkach o… kolejne dwa i pół roku.

