Wyniki Zalando poszybowały. Logistyka i technologie celem na 2021

Zalando SE opublikowało swoją prognozę na rok obrotowy 2021, który znacznie przewyższa obecne oczekiwania rynkowe. Firma za sobą wyjątkowo mocny początek roku z oczekiwanym wzrostem GMV o około 50 proc. w pierwszym kwartale.

Zalando spodziewa się dalszego rentownego wzrostu ze skorygowanym EBIT w wysokości 350-425 mln euro.

Gigant e-commerce będzie nadal inwestować w swoją infrastrukturę logistyczną i platformę technologiczną oraz planuje wydatki inwestycyjne w wysokości 350-400 mln euro w 2021 r.

W 2020 roku Zalando osiągnęło 10,7 miliarda euro GMV, przyspieszając wzrost do 30,4 proc. rok do roku dzięki rekordowemu poziomowi pozyskiwania nowych klientów i znakomitym wynikom programu partnerskiego. Przychody w tym samym okresie wzrosły o 23,1 proc. do 8,0 mld euro. Zalando odnotowało skorygowany EBIT w wysokości 420,8 mln euro, co odpowiada marży w wysokości 5,3 proc.