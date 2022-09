Do ośrodków SOS Wiosek Dziecięcych zlokalizowanych w wielu miastach Polski właśnie trafiły wyprawki szkolne z akcji Empiku „Zakupy od serca”.

Do ośrodków SOS Wiosek Dziecięcych w Siedlcach, Kraśniku, Biłgoraju, Karlinie, Lublinie, Warszawie i Białymstoku właśnie trafiły wyprawki szkolne z akcji Empiku „Zakupy od serca”.

Podopieczni Stowarzyszenia otrzymali przybory podarowane przez klientów salonów w całej Polsce oraz 500 plecaków i piórników ufundowanych przez Empik i Capri-Sun.

Ostatnie dni w ośrodkach prowadzonych przez SOS Wioski Dziecięce były pełne radości i uśmiechów. W ramach wielkiego finału akcji Empiku „Zakupy od serca” do Kraśnika, Biłgoraju, Karlina, Lublina, Siedlec, Warszawy i Białegostoku dotarły paczki z wyprawkami szkolnymi. Dzieci znajdujące się pod opieką Stowarzyszenia otrzymały nowe kolorowe plecaki, piórniki, zeszyty, przybory do pisania i inne akcesoria potrzebne każdemu uczniowi.

Wielki finał akcji Empiku „Zakupy od serca” . Fot. Mat. pras.



SOS Wioski Dziecięce tworzą ludzie o wielkich sercach, którzy doskonale znają i rozumieją potrzeby swoich podopiecznych. Dla każdego młodego człowieka szkoła jest bardzo ważnym miejscem. Nie tylko poznaje tam świat, ale nawiązuje także więzi z rówieśnikami i buduje poczucie własnej wartości. W Empiku co roku obserwujemy, z jakim przejęciem dzieci wybierają wraz z rodzicami artykuły do wyprawki szkolnej. Bardzo zależało nam, aby ta radość udzieliła się także uczniom, którzy mają utrudniony dostęp do nowych przyborów – komentuje Justyna Chmielewska, Menadżerka Projektu „Zakupy od serca” w Empiku.



– Początek roku szkolnego jest nie tylko oczekiwaniem na nową przygodę, nowe wyzwania i nowe sukcesy w szkole, ale także czasem stresu i obaw - „czy sobie poradzę”. Radość, którą czuły dzieci, gdy otrzymały nowe plecaki i przybory szkolne, pozwoli im z większym optymizmem podejść do wyzwań edukacyjnych będących przed nimi. Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w akcję „Zakupy od serca” za radość, którą obdarowaliście nasze dzieci - dodaje Aleksandra Wolak-Wojtczuk, Kierownik Działu Fundraisingu Korporacyjnego, SOS Wioski Dziecięce.



Klienci Empiku robili „Zakupy od serca” przez niemal cały sierpień i na początku września w 70 salonach w całym kraju. Aby dołączyć do zbiórki, wystarczyło przekazać przy kasie zakupione przybory szkolne pracownikowi sklepu. Ponadto Empik wraz z Capri-Sun, Partnerem Głównym akcji, przekazał 500 wyprawek składających się z plecaków i piórników, które posłużą dzieciom w różnym wieku. W pakowanie tysięcy przyborów zaangażowali się sami pracownicy Empiku, a firma DPD, Partner Logistyczny akcji, dostarczyła je do uczniów. Akcja pod hasłem „Zakupy od serca” stanowiła kontynuację współpracy ze Stowarzyszeniem SOS zapoczątkowanej w marcu tego roku.



