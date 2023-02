Od soboty 18 lutego w sklepach Lidl Polska rozpoczyna się wielka wyprzedaż – ceny wybranych produktów spadną nawet o 80 proc.

Klienci Lidla kupią w wyjątkowo atrakcyjnych cenach praktyczne urządzenia i dodatki, m.in. do kuchni oraz sypialni.

Wyprzedażą zostaną objęte przydatne produkty do domu.

Oferta ważna od 18 lutego br.

Gotowanie na parze to ostatnio modny temat i nie ma się czemu dziwić, ponieważ tak przyrządzona żywność jest smaczna, a jednocześnie pełna makro- oraz mikroelementów. Osoby, które chciałyby gotować w ten sposób, powinny zaopatrzyć się w parowar znanej marki Russell Hobbs, który od soboty 18 lutego będzie oferowany w sklepach Lidl Polska w promocji. Urządzenie wyposażono w 60-minutowy timer z funkcją samodzielnego wyłączania i misę do gotowania ryżu. W zestawie znajdują się także 3 kosze do gotowania na parze. Dzięki temu przygotowanie zdrowych dań, zarówno mięsnych, jak i warzywnych, nie będzie trudne ani czasochłonne. W kuchni warto mieć także szybkowar marki GSW, wykonany z wysokogatunkowej stali nierdzewnej. Jak wskazuje nazwa tego urządzenia, służy ono do szybkiego gotowania.

Od soboty 18 lutego w sklepach Lidl Polska znajdą się również parowe sokowniki ze stali szlachetnej marki ELO4. Poza tym do sklepów Lidl Polska trafią drobne, funkcjonalne akcesoria kuchenne.

Automatyczny ekspres do kawy.

Wyprzedażą zostaną objęte również przydatne produkty m.in. do sypialni, w tym ciepła, flanelowa pościel, która od 18 lutego będzie sprzedawana taniej. Wszystkie są wyposażone w zamki błyskawiczne, a ponadto pokryte klasycznym wzorem.

Od 18 lutego klienci sklepów Lidl Polska będą mogli kupić też niedrogie akcesoria łazienkowe. Wielu osobom przyda się również bezworkowy odkurzacz Philips PowerPro. To tylko część produktów, które od soboty 18 lutego klienci sklepów Lidl Polska będą mogli kupić w ramach wyprzedaży.

