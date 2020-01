Wyprzedażowe szaleństwo odchodzi do lamusa

Klienci w Polsce przyzwyczajeni są do cyklicznego kalendarza zakupowego, w którym prym wiodą zimowe i letnie wyprzedaże, uzupełniane nowościami w tym obszarze: rabatami sezonowymi i Black Friday. Co ciekawe, wśród nawyków zakupowych Polaków coraz większą rolę odgrywa smart shopping. Jak zgodnie z nowym podejściem będziemy kupować podczas zimowych obniżek cen?

Smart shopping to rosnący w siłę trend, który bardzo wyraźnie widać również na polskim rynku. Na czym polegają mądre zakupy? To połączenie dwóch elementów – pożądanej wysokiej jakości towaru i atrakcyjnej, korzystnej ceny. Konsumenci zainteresowani produktem, weryfikują jego wartość, śledzą aktualne promocje – i kupują wówczas, kiedy są przekonani o okazyjności oferty.

O ile centra handlowe i marki przyzwyczajają do rabatów i przecen, o tyle Polacy stają się bardziej wymagający w tej kwestii – a nad ilość i krzykliwe banery ze sklepowych witryn przedkładają jakość i dostępność marek „z wyższej półki”, do tej pory kojarzonych z pozostawaniem poza zasięgiem finansowym przeciętnego klienta. Co prawda, w Polsce kupuje się coraz więcej, ale jednocześnie kupuje się coraz mądrzej.

Konsumenci częściej sięgają po produkty z segmentu premium, które wyszukują właśnie podczas wyprzedaży – lub w centrach outletowych takich jak na przykład Designer Outlet Warszawa.

- Do Designer Outlet Warszawa klienci przyjeżdżają w dużej mierze w poszukiwaniu marek premium. Jesteśmy obecnie największym w Polsce centrum outletowym premium i klienci kupujący zgodnie z zasadami smart shopping są świadomi faktu, że znajdą tu doskonałą jakość i pożądane metki w stale obniżonej cenie. I właśnie różnorodność marek premium staje się kolejnym argumentem na zakupy w naszych centrach - mówi Agnieszka Kuś, Marketing Manager centrum.

Świadome kupowanie nie dotyczy jedynie brandów modowych. Jak zauważa Agnieszka Kuś, dużym zainteresowaniem cieszą się salony z wyposażeniem wnętrz – np. artykuły małego AGD. Te znajdujące się w Designer Outlet to uznane marki (Duka, Tefal Home&Cook), ale w ofercie outletowej, która przyciąga klientów.

Mimo że obniżki cen nadal budzą emocje, dawno przestały zaspokajać potrzeby nabywców. Gorączka wyprzedaży to już wspomnienie. Rabaty sięgające nawet 70%? To już zdecydowanie za mało, by przyciągnąć konsumentów, dla których czar posezonowych promocji okazuje się coraz bardziej wyblakły.

