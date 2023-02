Koszaliński park handlowy, powstający we współpracy Acteeum z Falcon Investment Management, wszedł w nowy, finalny etap realizacji. Inwestorzy dokonali wyboru generalnego wykonawcy parku handlowego oraz uruchamiają szeroko zakrojone prace budowalne.

Generalnym Wykonawcą parku została firma Dekpol, która na działce zlokalizowanej bezpośrednio przy węźle drogowym drogi ekspresowej S6 oraz ulicy Koszalińskiej (przedłużenie Władysława IV) zbuduje zaprojektowane z niezwykłym rozmachem, największe i najnowocześniejsze w regionie centrum handlowe w formacie Power Center.

– Cieszymy się bardzo z tego, że nasz projekt tak dynamicznie przeszedł do etapu prac budowlanych. Stanowi on już ostatnią prostą realizacji naszego centrum handlowego w Koszalinie i już teraz wyczekujemy uroczystego otwarcia obiektu w 1. kwartale 2024. Jesteśmy także bardzo zadowoleni z komercjalizacji obiektu. Zaowocowała ona doskonale dobraną ofertą zakupową, która na rok przed planowanym otwarciem jest już ostatecznie skompletowana – mówi Tomasz Szewczyk, Managing Partner Acteeum Central Europe.

Otwarcie gotowego obiektu, który jest już w pełni skomercjalizowany, planowane jest już na pierwszy kwartał 2024. Koszalińskie Power Center na łącznej powierzchni 38 tys. mkw. zaoferuje ponad 30 sklepów, w tym wielkopowierzchniowy market budowalny Leroy Merlin, pierwszy i jedyny w regionie salon meblowy Agata, supermarket Lidl oraz całą gamę sklepów popularnych i cenionych przez klientów marek. Ponadto, ten niezwykle dogodnie skomunikowany obiekt zaoferuje przestronny parking na ok. 1100 pojazdów, restaurację drive-thru, stację paliw, a także możliwość ładowania samochodów elektrycznych.

– Nasze zaangażowanie w koszalińskie Power Center stanowi konsekwentną realizację strategii budowy portfela obiektów handlowych. Zakłada ona stworzenie sieci atrakcyjnych parków handlowych o najwyższej jakości typu Power Center, które zajmować będą dominujące pozycje w danym rejonie. Takim też projektem jest Koszaliński obiekt, który we współpracy z Acteeum tworzymy, aby na stałe zmienić krajobraz zakupowy Koszalina i całego regionu - tłumaczy mówi Piotr Piechocki, założyciel i prezes zarządu, Falcon Investment Management.

– Cieszę się, że jesteśmy częścią tego wielkiego przedsięwzięcia, jakim jest koszaliński kompleks handlowy. Nasz nowy sklep w Koszalinie będzie 79 obiektem Leroy Merlin w Polsce i trzecim w województwie zachodniopomorskim, obok Szczecina Kołbaskowo i Kołobrzegu. Dzięki temu będziemy jeszcze bliżej mieszkańców Koszalina i okolic z kompleksową ofertą produktów i usług niezbędnych podczas budowy, remontu i dekoracji domu oraz ogrodu. W czasie trwania budowy koszalińskiego sklepu zachęcamy do odwiedzenia naszego sklepu internetowego leroymerlin.pl, gdzie oprócz produktów budowlanych, remontowych i dekoracyjnych, można też znaleźć sporo inspiracji – podkreśla Magdalena Kołodziejska, rzeczniczka prasowa Leroy Merlin Polska.

Koszalin Power Center to obiekt w formule regionalnego parku handlowego, który obejmie swym zasięgiem miasto Koszalin oraz otaczający region. W projekcie znajdą się: największy w regionie hipermarket budowlany Leroy Merlin o powierzchni ok. 12 tys. mkw., supermarket Lidl o powierzchni ok. 2 tys. mkw., pełnowymiarowy i jedyny w regionie salon meblowy sieci Agata o powierzchni ok. 11,150. mkw. oraz 30 lokali handlowych w ramach retail parku.