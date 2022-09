Wystartowała nowa sieć klubów fitness - CityFit Blu

Showroom nowego modelu biznesowego CityFit Blue, dostępnego również w formie franczyzy, mieści się w Galerii Zielona w Puławach przy ulicy Lubelskiej 2. Frekwencja na otwarciu udowodniła, że tego właśnie oczekują puławianie.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Spodziewaliśmy się sporej frekwencji podczas wydarzenia, jak przy każdym z naszych wcześniejszych otwarć - dobra przedsprzedaż jest świetnym prognostykiem na dzień otwarcia - jednak kolejka, która o 17:00 ustawiła się przed wejściem przeszła nasze oczekiwania. To oraz reakcje klubowiczów po pierwszym treningu utwierdzają nas w przekonaniu, że nowe rozwiązania, który tworzyliśmy w oparciu o badania potrzeb klientów oraz nasze doświadczenie w prowadzeniu klubów były całkowicie trafione - mówi Łukasz Gądek , członek zarządu CityFit .

CityFit Blue to zupełnie nowy koncept biznesowy, całkowicie odmieniony design wnętrz i nowatorskie rozwiązania dostosowane do specyfiki i preferencji użytkowników w mniejszych i średnich miastach. Na powierzchni 1150 mkw. znajduje się 6 stref treningowych: funkcjonalna, wolnych ciężarów, maszyn oporowych, cardio, studio zajęć grupowych, strefa relaksu – wyposażonych w sprzęt renomowanego producenta Matrix.



Podobnie jak w klubach CityFit, klubowicze CityFit Blue w cenie karnetu otrzymują dostęp do wszystkich stref i zajęć grupowych oraz udogodnień takich jak: źródełka z wodą filtrowaną, plany treningowe i diety dostępne w aplikacji CityFit, urządzenia do analizy składu ciała czy WiFi. Na recepcji, można zakupić wodę, napoje, gadżety treningowe, a także kupić kawę lub posiłek. W CityFit Blue pojawi się również nowość – dystrybutory z napojami izotonicznymi. Klienci mogą również mogli korzystać z funkcjonalności aplikacji CityFit (m.in. rezerwacja zajęć

grupowych i treningów personalnych czy zarządzanie członkostwem) oraz brać udział w programach lojalnościowych z atrakcyjnymi nagrodami.



Koncept, który powstał w Puławach jest nowym formatem klubów – o mniejszej powierzchni, zoptymalizowanym pod inne demograficznie miejscowości. Jest to również przykład oferty dla osób zainteresowanych współpracą franczyzową z naszą siecią i otworzeniem klubu pod szyldem CityFit Blue. Przyszłym partnerom oferujemy rozpoznawalną markę, niezwykle skuteczne narzędzia do sprzedaży online, i co najważniejsze dochodowy i w pełni skalowalny model biznesowy oparty na naszym wieloletnim doświadczeniu oraz stałe wsparcie umożliwiające szybszy rozwój. – dodaje Łukasz Gądek.