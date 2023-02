Właśnie wystartowała rekrutacja do kolejnej, już 12. edycji programu stażowego The Lidl Way to Career. Można zdobyć staż i doświadczenie.

W tym roku Lidl Polska poszukuje studentów oraz absolwentów, którzy chcą rozwinąć skrzydła w obszarach takich jak np. logistyka, administracja, HR, finanse, sprzedaż czy zakupy.

Stażyści otrzymają również wyższe niż w zeszłym roku wynagrodzenie – aż 4150 zł brutto miesięcznie.

Aplikację na staż można składać przez stronę internetową kariera.lidl.pl.

The Lidl Way to Career to program stażowy, który od wielu lat cieszy się dużym zainteresowaniem studentów i absolwentów. W poniedziałek, 27 lutego, wystartowała rekrutacja do 12. edycji tego programu. Sieć Lidl Polska poszukuje ambitnych i pracowitych osób, które od lipca do września br. będą chciały nabyć nowe umiejętności zarówno w centrali, jak i w biurach sprzedaży firmy w obszarach takich jak: m.in. logistyka, administracja, HR, finanse, sprzedaż, zakupy. W rekrutacji do The Lidl Way to Career mogą uczestniczyć osoby ze statusem studenta lub absolwenci do 30. roku życia.

Uczestnictwo w programie The Lidl Way to Career to dobra okazja, by wakacje były pełne wyzwań oraz możliwości rozwoju. W trakcie trzymiesięcznego stażu uczestnicy programu mają szansę nie tylko zdobyć nowe doświadczenie, które jest bezcenne na rynku pracy, ale także spędzić czas w fantastycznej atmosferze, poznając wiele inspirujących osób. To ogromna szansa na to, aby uczyć się od ekspertów z branży retail – mówi Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR w Lidl Polska.

Oprócz możliwości nabycia umiejętności oraz poszerzenia wiedzy, tegoroczni stażyści biorący udział w The Lidl Way to Career otrzymają również wyższe niż w poprzednich latach wynagrodzenie – aż 4150 zł brutto miesięcznie. Rekrutacja ruszyła w poniedziałek 27 lutego – aplikować można przez stronę internetową kariera.lidl.pl. W tym roku Lidl Polska poszukuje blisko 80 stażystów – ponad 50 do różnych działów w centrali firmy, a niespełna 30 do biur sprzedaży w całej Polsce. Wybór lokalizacji jest w tym roku bardzo duży.

Stażyści, którzy przejdą proces rekrutacji, otrzymają umowę o staż oraz odbędą trzymiesięczny staż w pełnym wymiarze godzin od 3 lipca do 29 września br. W trakcie programu stażowego będą mieli okazję opracowywać interesujące case studies, współpracować z doświadczonymi specjalistami, a także samodzielnie zrealizować projekt.

Rekrutacji do programu stażowego The Lidl Way to Career towarzyszy kampania pod hasłem „Wbijaj na nasz staż do Lidla!”, której nośnikami są między innymi kanały social media, online digital, reklamy outdoor oraz komunikaty na uczelniach wyższych. Kampania potrwa do końca marca br. oraz powstała we współpracy z agencją Job n’ Joy. Natomiast twarzami kampanii są stażyści Lidl Polska, którzy brali udział w poprzednich edycjach programu.

