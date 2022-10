Empik Ads umożliwia sprzedawcom, dostawcom, producentom i agencjom prowadzenie samodzielnych kampanii reklamowych na Empik.com w dwóch opcjach.

Empik powiększa ofertę reklamową i zestaw narzędzi promocyjnych dla Partnerów w swoim środowisku online.

Empik Ads umożliwia sprzedawcom, dostawcom, producentom i agencjom prowadzenie samodzielnych kampanii reklamowych na Empik.com w dwóch opcjach: Produkt sponsorowany oraz Marka sponsorowana.

Opłata jest pobierana w modelu CPC (cost per click), a reklamodawca może ustawiać kampanie pod określone parametry budżetowe.

Reklama w internecie to najszybciej rozwijający się segment rynku. Wydatki firm na kampanie w sieci rosną z roku na rok. W 2021 roku rynek reklamy cyfrowej w Polsce wzrósł o 20 proc, osiągając poziom ponad 6 mld zł. Coraz bardziej liczą się na nim platformy e-commerce – jak szacują eksperci w 2022 roku osiągną one 12 proc. udziału w ogólnych wydatkach na reklamę digital w Polsce. Na ofertę reklamową stawia również jeden z czołowych polskich e-sklepów, który od 2017 roku jest markeplace’em (EmpikPlace).



Blisko 30 proc. polskich internautów w zasięgu www i aplikacji łącznie, średnio 32 mln wizyt na stronie miesięcznie, najlepiej oceniana aplikacja zakupowa w Polsce – Empik to ścisła czołówka polskiego e-handlu i marketplace z ponad 5 mln ofert od Sprzedawców zewnętrznych w 20 różnych kategoriach, w tym Dom i Ogród, Zdrowie i Uroda, Mama i Dziecko, Elektronika, Sport, Motoryzacja czy Supermarket.

Mamy bardzo duży potencjał jako kanał mediowy i przestrzeń reklamowa dla Partnerów Biznesowych. Dlatego zdecydowaliśmy się uruchomić zautomatyzowany, samoobsługowy system Empik Ads – mówi Artur Malinowski, CMO w Empiku.

Z tego narzędzia do zarządzania kampaniami reklamowymi w modelu self-service mogą już korzystać sprzedawcy, producenci i dystrybutorzy, którzy oferują swoje artykuły na EmpikPlace.

Empik Ads umożliwia sprzedawcom efektywne prowadzenie działań reklamowych, wpływających bezpośrednio na wzrost sprzedaży. Usługa pozwala wyróżnić produkt na tle konkurencji, co sprawdzi się m.in. przy wprowadzeniu nowej kolekcji lub artykułu na rynek czy podbiciu wyprzedaży. System Empik Ads oraz pozostałe formaty reklamowe opierają się o konkretne etapy ścieżki zakupowej Klienta. Mając na uwadze, że aż 70 proc. decyzji zakupowych jest podejmowanych w sklepie, możemy wyróżnić oferty zgodne z daną intencją zakupową. A to maksymalizuje ich sprzedaż – podkreśla Olga Knap-Nowacka, Head of Ads & Partnerships.

Empik Ads oferuje dwa formaty działań: Produkt sponsorowany i Marka sponsorowana. Pierwszy pakiet gwarantuje dotarcie do użytkowników, którzy są etapie poszukiwania produktu, ale jeszcze nie podjęli decyzji zakupowej. Umożliwia kontekstowe wyróżnienie wystawionej oferty w wynikach wyszukiwania (po wpisaniu frazy/na podstawie słów kluczowych) - produkty wyświetlane są na liście ofert na pierwszej i co siódmej pozycji. Produkt jest opisany dyskretnym wskazaniem: Sponsorowane.



Z kolei Marka sponsorowana to pakiet reklamowy przygotowany specjalnie dla Producentów i Sprzedawców, którzy chcą zwiększyć rozpoznawalność swojej marki, sklepu bądź oferowanych produktów. Reklama graficzna wyświetla się nad wynikami wyszukiwania m.in. na podstawie słów kluczowych i składa się z grafiki (np. logo sklepu), krótkiego hasła/opisu oraz min. 3 wskazanych produktów i jest oznaczona określeniem: Sponsorowane.



Empik Ads opiera się na modelu CPC (cost per click). Reklamodawca płaci więc nie za samo wyświetlenie, tylko za kliknięcie w reklamę produktu lub marki sponsorowanej. Działa tu mechanizm bidowania/licytacji stawek. Sprzedawca sam decyduje, ile chce zapłacić za klik i jaki maksymalny budżet przeznaczy na kampanię: za dzień lub za cały okres działań. To rozwiązanie daje ponadto Reklamodawcom szerokie narzędzia analityczne i umożliwia bieżące monitorowanie wyników i podejmowanie decyzji o dalszych krokach.

Z pierwszych reakcji sprzedających na EmpikPlace wynika, że nowe narzędzie bardzo dobrze odpowiada na ich potrzeby, jest intuicyjne i proste w obsłudze, a wyniki zrealizowanych już kampanii są bardzo obiecujące – podsumowuje Marcin Łukaszewicz, Menadżer ds. Monetyzacji Ruchu w Empiku.





Przedstawiciele Empiku podkreślają, że Empik Ads i wykorzystanie potencjału oraz skali online’u to dopiero początek. Reklamodawcy mogą liczyć na kompleksową ofertę.

Naszą siłą i przewagą rynkową jest całe wielokanałowe środowisko: obok sklepu www i czołowej aplikacji zakupowej w Polsce czy usług subskrypcyjnych, to także sieć ponad 320 nowoczesnych salonów Empik i sklepów Papiernik by Empik. Nasza oferta reklamowa wykorzystuje placementy we wszystkich kanałach i opiera się na multichannelowych danych – tłumaczy Artur Malinowski.

